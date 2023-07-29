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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع الإجراءات المنفذة لتلافي السلبيات والتقصير في العمل بسمسطا وببا

صدى البلد

 تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،ما تم اتخاذه من إجرءات حيال تلافي  الملاحظات والسلبيات التي رصدتها لجان المتابعة في جولاتها الميدانية على قرى ومدن المحافظة، والتي كان المحافظ قد وجه بها، خلال مناقشته لتقارير المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين                                   

تبين من التقرير ،الذي عرضه  أشرف حماد مدير المتابعة، الإشارة إلى أنه سبق وأن تم المرور على الإدارات الزراعية بمركزي ببا وسمسطا، لمتابعة انتظام سير العمل والانضباط الإداري وتوافر الخدمات الزراعية بكافة الجمعيات بالقرى، وتم رصد عدة ملاحظات وبعض أوجه القصور الإداري، وتمثل في حالات غياب وترك عمل دون سند قانوني،ونقص بعض المبيدات الخاصة بمكافحة سوسة النخيل ، وضعف الرقابة على منظومة وسير العمل بالإدارات. 

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ بسرعة تلافى تلك الملاحظات وعلاج القصور والسلبيات،فقد تم متابعة الإجراءات والخطوات التي نفذتها مديرية الزراعة،وتمثلت في التوجيه بسرعة توفير المبيدات الخاصة بمكافحة سوسة النخيل ، وتكثيف المرور على الإدارات والجمعيات الزراعية لمتابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات  للمزارعين والمواطنين، بجانب إجراء  تحقيق مع حالات الغياب وترك العمل واتخاذ الإجراء القانوني حيال تلك الحالات

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