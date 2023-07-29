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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات البحرية تستقبل وفداً من المصريات في الخارج المتدربات بالأكاديمية الوطنية للتدريب

صدى البلد

نظمت القوات البحرية زيارة لعدد من متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب "الدفعة الثانية من البرنامج التدريبى للمصريات فى الخارج" وذلك بقاعدة الأسكندرية البحرية ، فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع كافة المؤسسات الوطنية ونشر الوعى الثقافى بين أبناء المجتمع المصرى.

تضمنت الزيارة عرض تقديمى لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى حماية المياه الإقليمية والمصالح الإقتصادية للدولة المصرية ، فضلاً عن تفقد عدد من الوحدات البحرية منها حاملة المروحيات “ أنور السادات "والفرقاطة” العزيز ”ويخت “ المحروسة” ، حيث تم إستعراض الإمكانيات الحديثة والمتطورة التى شهدتها القوات البحرية خلال الفترة الماضية .

وأعرب الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية خلال كلمته عن تقديره لزيارة الأكاديمية الوطنية للتدريب لقيادة القوات البحرية ، مُشيراً إلى أهمية الأكاديمية ودورها البارز في تدريب وتأهيل الشباب وصقل مهاراتهم لخلق أجيال قادرة على تولى المسئولية وأداء دورهم فى بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030 .

فيما أشارت المتدربات إلى عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة لمشاهدة ما وصلت إليه القوات البحرية ، مشيدين بما شاهدوه من تطوير للقدرات والإمكانيات التكنولوجية طبقاً لأحدث المنظومات العالمية .

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IMG_3066
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