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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيزات خاصة بالشواطئ.. إنقاذ 69 حالة من الغرق في رأس البر

راس البر
راس البر

شهد مصيف رأس البر إقبالا كبيرا من الزائرين من مختلف المحافظات على مدينة رأس البر للاستمتاع بشواطئ المدينة المميزة وذلك تزامنًا مع الارتفاع المتزايد فى درجات الحرارة.

وواصلت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر جهودها لتوفير كافة الخدمات للزائرين وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووفقًا لخطة موسم صيف ٢٠٢٣.

وأكد وليد الشهاوى رئيس مجلس مدينه رأس البر، أن فرق الإنقاذ تعمل يوميًا منذ شروق الشمس وحتى الغروب وسط تجهيزات خاصة بالشواطىء من خلال ٣٣ برج إنقاذ و عدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للاسعاف، هذا إلى جانب المعدات البحرية، ونجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم في إنقاذ ٦٩ حالة من الغرق وتسليم ٢٠٧ طفل تائه الى ذويهم..

كما تستقبل الساحة المخصصة لرحلات اليوم الواحد ، السيارات الوافدة بشكل دورى ، وانتظمت منظومة العمل بالموقف الخارجى وحركة النقل الداخلية سواء بسيارات الأجرة وفقًا لخطوط السير المحددة لها ، وأيضًا الطفطف والاتوبيس السياحى بطول شارع بورسعيد.

ضبط سجائر مهربة مجهولة المصدر في دمياط

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