نحاول التدعيم.. أول تعليق من كلوب بعد رحيل هندرسون عن ليفربول

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على رحيل قائد الفريق جوردان هندرسون، إلى صفوف فريق الاتفاق السعودي.

وكان هندرسون قد رحل عن صفوف فريق ليفربول منذ أيام إلى الاتفاق السعودي بناء على طلب ستيفن جيرارد، المدير الفني الجديد لنادي الاتفاق السعودي.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع “ذا أتليتك” البريطاني: “الفريق يحتاج إلي اتزان في وسط الملعب لذا طلبنا من الإدارة التعاقد مع لاعبان في هذا المركز للتمكن من المنافسة علي البطولات في الموسم الجديد”.

وأضاف: “الجماهير هنا في ليفربول متفائلة بشكل كبير قبل بداية الموسم”.

يذكر أن ليفربول فقد فرصة المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز السادس بالبريميرليج.