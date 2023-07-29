بحضور مجلس المصري.. علي ماهر يجتمع بالدكتور ميمي عبد الرازق

شهد مقر إقامة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بأحد فنادق برج العرب ، عقد اجتماع بين علي ماهر المدير الفني للفريق والدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني.

جاء ذلك بحضور الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي و ياسر يحيى ومحمد موسى عضوا مجلس إدارة النادي.



وخلال الاجتماع هنأ الدكتور ميمي عبد الرازق، الكابتن علي ماهر بتوليه مهمة الإدارة الفنية للمصري متمنيا له التوفيق في مسيرته المستقبلية ، فيما أشاد الكابتن علي ماهر بحجم الجهد الذي بذله الجهاز الفني السابق بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق ونجاحه في قيادة الفريق لاحتلال المركز الخامس وكذلك الوصول لنهائي كأس الرابطة.

كما تناقشا كذلك في كافة المستجدات الخاصة بالفريق الذي يستعد حاليا لخوض مباراة دور الثمانية من بطولة كأس مصر والتي تجمعه بالفائز من مباراة الأهلي والداخلية.