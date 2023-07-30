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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المخدرات تدفع شابين للتخلص من صديقهما بدم بارد.. تفاصيل صادمة

صدى البلد

جريمة بشعة جرت تفاصيلها بمركز السنطة في محافظة الغربية، حينما ضرب شابان عرض الحائط بكل القيم المتعلقة بالصداقة، حينما أقدما على قتل صديقهما الثالث، وذلك على خلفية خلافات بينهم على المخدرات. 

دفعت المخدرات الصديقين للتخلص من صديقهما الثالث، بعد أن غيبت المواد المخدرة عقليهما ونسيا علاقة الصداقة بينهم، ليدفعهما الشيطان إلى التخلص من صديقهما بدم بارد.  

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تفاصيل الواقعة

شهدت قرية مسهلة بمركز  السنطة في محافظة الغربية جريمة قيام شخصين بقتل زميلهما بسبب خلافات بينهم بسبب المخدرات، حيث تشاجر الطرفان.

وقام المتهمان بطعن المجنى عليه بعدة طعنات نافذة في الجسم والرقبة أودت بحياته عقب نقله إلى المستشفى. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بقيام شخصين بطعن صديقهما "الدسوقي. خ" بعدة طعنات بسبب خلافات على المواد المخدرة داخل قرية مسهلة. 

وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ونجحت مباحث مركز شرطة السنطة في القبض على المتهمين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

الصديقين الصداقة الشيطان المواد المخدرة

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