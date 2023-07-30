عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تمساح يحاول التهام خبير أمام زوار حديقة حيوان

تمساح يحاول التهام
تمساح يحاول التهام خبير تماسيح أمام زوار حديقة حيوان

كاد خبير تمساح أن يكون ضحية لتمساح، في لحظة مروعة التقطتها الكاميرا من قبل المتفرجين الذين أصيبوا بالمصدمة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كان موظف حديقة حيوان كولورادو جاتور فارم ، تشاد ، يطعم تمساحًا عملاقًا يُدعى إلفيس ، كما يفعل عادةً،  لكن الكارثة حلت عندما اندفع الوحش نحوه أمام العديد من زوار الحديقة الخائفين، حيث جرت الواقعة حين  خلال القى الخبير  المحاضرة العامة العادية للزوار حول إطعام التمساح. 

في الفيديو، يمكن سماع مرشد سياحي يتحدث بينما يقدم تشاد إلفيس، الذي يبلغ طوله 12 قدمًا ويزن 600 رطل، ديك رومي. 

بشكل غريب، سأل تشاد الحشد عما إذا كانوا يريدون منه أن يرمي الديك الرومي بجانب وجه التمساح - وهو ما فعله. 

بدا أن هذا أثار الأمر غضب التمساح، الذي اندفع نحو الرجل وهو يسقط على جسر بالقرب من البركة التي كان التمساح فيها.

خبير تمساح تمساح حديقة حيوان تمساح مفترس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد|اطمن على درجاتك

رد فعل مثير من كهربا بعد أنباء إيقافه دوليًا

نسب النجاح مفاجأة .. اِعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

الأهلي يعلن رحيل حارس الفريق رسميًا

صدمة مدوية| حارس الزمالك السابق يعلن انتقال ابنته للنادي الأهلي

خارج حسابات الفريق بشكل مفاجئ.. هل فعلها نجم الأهلي ووقع للزمالك؟.. تفاصيل

قرار عاجل من الأعلى للجامعات بشأن كليات الطب البشري

آخر كلام.. التعليم تكشف موقف إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

موضوعات متعلقة

لو فرحك في الصيف.. حيل تتصدر السوشيال ميديا لاختيار فستان زفاف مثالي

صوته في القرآن أذهل الملايين.. ديبيروف مقرئ من أذربيجان يشعل السوشيال ميديا

من فيسبوك للمأذون.. الخاطبة الإلكترونية أحدث طريقة للزواج

يارتني ما عرفته.. مُسنة بريطانية تندم على زواجها من شاب مصري|ما القصة؟

شاهد | لحظة تحطم طائرة إطفاء بحرائق اليونان

Big Show.. مطعم شهير سر قوة أسطورة المصارعة الحرة.. ما القصة؟

مشهد يحبس الأنفاس لغطاسة تسبح بكهف ضيق يكاد يتسع لجسدها | شاهد

ما هي أكثر البقاع المشمسة على وجه الأرض| لن تتوقع شكلها

ترشيحاتنا

لأول مرة إتيكيت نتيجة الثانوية العامة.. أمينة شلباية توجه نصائح هامة

فريدة سيف النصر: ارتديت الحجاب تسعة أشهر وخلعته بسبب الضغوط

موعد إجراء ساديو ماني الكشف الطبي مع النصر السعودي

5 آلاف دولار لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج.. فيديو

تصريح شديد اللهجة من بوتين بشأن سوريا

عضو لجنة الزمالك السابقة: انتقال إمام عاشور للأهلي صفقة مميزة وقوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل اعتدى حسين الشحات على الشيبي بسبب جنسيته؟.. عدلي القيعي يفجر مفاجأة

طريقة عمل الكيكة بمختلف أنواعها.. عادية واسفنجية وبالشوكولاتة والبرتقال

قصر مسكون بالأرواح|شاهد.. الصور الأولى من تصوير الجزء الثاني لمسلسل «البيت بيتي»

أكلات آخر الشهر .. طريقة عمل طاجن الفريك بدون لحمة أو فراخ

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ