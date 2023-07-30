تمساح يحاول التهام خبير أمام زوار حديقة حيوان

كاد خبير تمساح أن يكون ضحية لتمساح، في لحظة مروعة التقطتها الكاميرا من قبل المتفرجين الذين أصيبوا بالمصدمة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كان موظف حديقة حيوان كولورادو جاتور فارم ، تشاد ، يطعم تمساحًا عملاقًا يُدعى إلفيس ، كما يفعل عادةً، لكن الكارثة حلت عندما اندفع الوحش نحوه أمام العديد من زوار الحديقة الخائفين، حيث جرت الواقعة حين خلال القى الخبير المحاضرة العامة العادية للزوار حول إطعام التمساح.

في الفيديو، يمكن سماع مرشد سياحي يتحدث بينما يقدم تشاد إلفيس، الذي يبلغ طوله 12 قدمًا ويزن 600 رطل، ديك رومي.

بشكل غريب، سأل تشاد الحشد عما إذا كانوا يريدون منه أن يرمي الديك الرومي بجانب وجه التمساح - وهو ما فعله.

بدا أن هذا أثار الأمر غضب التمساح، الذي اندفع نحو الرجل وهو يسقط على جسر بالقرب من البركة التي كان التمساح فيها.