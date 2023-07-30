عمرو أديب للعرب: الصيف في مصر أحلى من اليونان وتركيا

قال الإعلامي عمرو أديب إن ‏المصايف المصرية أصبحت اتجاه للإخوة العرب في الصيف وأنه يرى الكثير منهم في مصر وهم في غاية السعادة، مؤكدا أنهم قادمين من كل الدول العربية الكويت والعراق لبنان والسعودية وغيرها.

‏وتابع عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "mbc masr"، أن هذا هو أكثر عام كان فيه زيارات من الأخوة العرب للمصايف المصرية وهم سعداء من معاملة المصريين لهم وسعداء بالطعام المصري والشواطئ المصرية ومصر بها أحلى شواطئ على البحر المتوسط، قائلا: "نسمة الهواء وطبق التين البرشومي والمانجا".



‏وأضاف عمرو أديب: يجب أن نثبت أقدام الأخوة العرب في المصايف المصرية ونحن نحتاج إلى تطوير في مطار العلمين وبرج العرب.

أحلى من اليونان وتركيا

ووجه رسالة للإخوة العرب لا تفوتوا الفرصة زوروا مصر، ومصر مصيف أحلى من اليونان وتركيا والمعاملة أفضل من أي مكان في أوروبا

