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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس تحرير أوتو: سيارات السفينة المحترقة استيراد شخصي ولا تخص الوكلاء

ارشيفية
ارشيفية

قال هشام الزيني، رئيس تحرير "الأهرام أوتو"، إن عدد السيارات الموجودة على السفينة المحترقة كانت أكثر من 3 آلاف سيارة وفي اتجاهها إلى مصر، موضحا أن من بينهم 498 سيارة كهربائية.

وأكد "الزيني"، خلال مداخلته ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو خليل"، أنه من ضمن الأخبار التي نقلتها محطة التليفزيون الهولندية أن بداية نشوب الحريق كانت ببطارية إحدى السيارات الكهربائية.

وأضاف "الزيني"، أنه يتوجب توافر وسائل مناسبة للشحن خاصة في حالة نقل هذه السيارات الكهربائية، منوها بأن هذه السيارات غير خاصة بالوكلاء في مصر ولكنها استيراد شخصي، مؤكدا أن جزء من هذه السيارات كان قادم إلى مصر والباقي كان موجه إلى منطقة أخرى.

وأشار إلى أن العملاء الذين كانوا ينتظرون هذه السيارات بالتقديم والتعاقد عليها، سيتم استرداد المبلغ الذي تم دفعه مقدما، من خلال شركات تأمين هذه السيارات.

مفاجأة بشأن الشهر القادم 

وتابع، أنه خلال الشهر القادم سيتم الإعلان عن سيارة أوروبية وأخرى صينية جديدة، لافتا إلى أن أي استيراد من الخارج يكون شخصي من خلال الوكلاء.  

 

السيارات السفينة المحترقة 3 ألاف سيارة سيارة كهربائية روبية استيراد

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