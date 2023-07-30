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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

500 سيارة كهربائية على متن السفينة المحترقة.. أحدها سبب الكارثة| فيديو

صدى البلد

مازالت تداعيات حريق الشاحنة البحرية Fremantle Highway المتجهة من ألمانيا الى ميناء بورسعيد في مصر مستمرة، وذلك نظراً لوجود 500 سيارة كهربائية على متنها، نظراً لصعوبة إخماد البطاريات الخاصة بها.

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أشارت تقارير أولية حسب وكالة رويترز إلى أن سبب الحريق هو سيارة كهربائية كانت على ظهر السفينة البنمية.

 

أسفر الحريق عن مقتل أحد أفراد الطاقم ودفع آخرين للقفز في البحر خوفا على حياتهم، ووفقاً لتقارير سابقة نقلت عن السلطات إن نحو 25 سيارة كهربائية فقط كانت على متنها.

 

اليوم، أبلغت بلومبرج أن، وفقًا للشركة المشغلة للسفينة، هناك 498 سيارة كهربائية على السفينة، هذا الرقم هو جزء من إجمالي 3783 مركبة على متنها، حيث تمتلك كل من مرسيدس بنز و BMW مئات السيارات على متنها.

 

ومن الصعب إخماد حريق بطارية واحدة لأنها تميل إلى الاشتعال بسرعة أكبر وتحترق أكثر سخونة وأطول من حريق البنزين التقليدي، إذا احترقت هذه المركبات الكهربائية بطريقة تشبه الدومينو ، فقد تشكل مشكلة هائلة لرجال الإطفاء، في الوقت نفسه، تشكل مكافحة الحريق بحد ذاته خطرًا آخر على السلامة، ألا وهو الماء.

 

أثناء محاربة أطقم الحريق بالمياه، من المحتمل أن يغيروا توازن وزن السفينة. كل ما فعلوه حتى هذه النقطة يبدو أنه يعمل على الرغم من انخفاض درجات الحرارة على متن السفينة، وذلك مقارنةً بأوائل هذا الأسبوع، كما يتناقص الدخان أيضًا حتى تتمكن الأطقم من إحراز تقدم إضافي.

 

من الناحية الفنية ، لم يتم تحديد السبب الفعلي للحريق الأولي على طريق سفينة فريمانتل، ومع ذلك ، فمن الواضح من العديد من الحوادث أن حرائق بطارية الليثيوم أيون تمثل مشكلة مستمرة في بعض المركبات الكهربائية. 

 

 

Fremantle Highway المانيا بورسعيد فريمانتل

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