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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رسميًا.. ننشر جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بكافة المحافظات| شاهد

التيار الكهربائي
التيار الكهربائي

ما زال التيار الكهربائي ينقطع بشكل يومي في عدد من المنازل خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الفترة الماضية، لذلك يتم تخفيف الأحمال على المحطات بشكل يومي.

وخصصت وزارة الكهرباء خطوطا للإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي أكثر من مرة لمدة ساعة واحدة فقط.

انقطاع الكهرباء 

موعد قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال

بدأ عدد من شركات توزيع الكهرباء إعلان جداول الانقطاعات الكهربائية المقررة خلال الأيام المقبلة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، فيما اشتكى عدد من المواطنين من عدم تنفيذ قرار توحيد قطع التيار على رأس الساعة، وكذلك طول فترة الانقطاعات في بعض المناطق.

ونشرت العديد من شركات التوزيع جداول مواعيد تخفيف الأحمال عبر صفحاتها على "فيس بوك"، بينما قال مصدر بوزارة الكهرباء إن إعلان جداول لأماكن الانقطاعات وتوقيتها "استرشادى"، منوهًا بأنه يمكن عند عدم الحاجة لتخفيف الأحمال، عدم قطع التيار من الأساس.

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وأضاف المصدر أنه يتم توليد التيار الكهربائى طبقا لكميات الغاز المتاحة لمحطات الكهرباء، مؤكدا زيادة نسبة الأعطال في شبكات التوزيع نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وكذا اللجوء لنظام تخفيف الأحمال، ما أدى إلى زيادة الأعباء على الشبكة الكهربائية.

معدل تخفيف الأحمال

وأظهرت النشرة اليومية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك انخفاض معدل تخفيف الأحمال ليصل إلى 2500 ميجاوات بالمقارنة بـ 3 آلاف خلال الأيام السابقة، بينما ارتفعت نسب الاستهلاك المقارنة بالعام الماضى، لتصل إلى 7% للحد الأقصى للاستهلاك، بينما زاد الحد الأدنى للاستهلاك بأكثر من 11%.

انقطاع الكهرباء 

انقطاع الكهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أي مواطن تزيد مدة انقطاع التيار لديه على الساعة، عليه الإبلاغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء، مؤكدًا أن مركز التحكم القومي يفصل التيار لتخفيف الأحمال ساعة بحد أقصى.

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