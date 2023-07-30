كشف خطير .. الصين وضعت قنبلة موقوتة يمكنها شل أي تحرك أمريكي في لحظة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المسؤولين الأمريكيين يبحثون عن برامج ضارة صينية مخبأة في أنظمة دفاعية مختلفة يمكن أن تعطل الاتصالات العسكرية وتعرقل عمليات الإمداد.

تعتقد الإدارة أن رموز الكمبيوتر الخبيثة قد تم إخفاؤها داخل "الشبكات التي تتحكم في شبكات الكهرباء وأنظمة الاتصالات وإمدادات المياه التي تغذي القواعد العسكرية" ، حسبما قال مسؤولون لصحيفة التايمز.

وقد زاد هذا الاكتشاف من المخاوف من أن المتسللين يمكن أن "يعطلوا العمليات العسكرية الأمريكية في حالة حدوث صراع" ، وفقًا لصحيفة التايمز.

كان البلدان على خلاف متزايد بشأن تايوان وكذلك بشأن تصرفات الصين في المحيطين الهندي والهادئ.

وقال مسؤول في الكونجرس للصحيفة إن البرنامج الضار "قنبلة موقوتة" يمكن أن تسمح للصين بقطع الكهرباء والمياه والاتصالات عن القواعد العسكرية ، مما يؤدي إلى إبطاء عمليات الانتشار وعمليات إعادة الإمداد.

وذكر مسؤولون لصحيفة التايمز إن القواعد العسكرية غالبًا ما تشترك في نفس البنية التحتية للإمداد مثل المنازل والشركات المدنية ، فقد يتأثر العديد من الأمريكيين الآخرين أيضًا.

وتعكس عمليات الكشف عن البرامج الضارة صدى نمط الانتهاكات الأخيرة التي قام بها قراصنة في الصين.

في الأسبوع الماضي ، تم اختراق حساب البريد الإلكتروني للسفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز ، حسبما قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أكدت مايكروسوفت والبيت الأبيض أن قراصنة من الصين قاموا باختراق حسابات البريد الإلكتروني في أكثر من عشرين منظمة ، بما في ذلك بعض الوكالات الفيدرالية. تعتقد إدارة بايدن أن عملية القرصنة، أعطت الحكومة الصينية رؤى حول التفكير الأمريكي قبل زيارة وزير الخارجية أنطوني بلينكين إلى بكين في يونيو.

ومن بين الوكالات المستهدفة وزارة الخارجية ووزارة التجارة اللتان فرضتا عقوبات على شركات الاتصالات الصينية.