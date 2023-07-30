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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

كواليس اجتماع 10 قيادات بالكهرباء لوضع جداول انقطاع التيار

صدى البلد

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، إن الشركة القابضة  تلقت جداول تخفيف أحمال الكهرباء ومواعيد انقطاع الكهرباء فى جميع المدن والأحياء والقرى بجميع أنحاء الجمهورية، من خلال شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية، استعدادا لإعلانه غدا  الإثنين  كما سبق وصرح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. 

 

بنود جدول تخفيف أحمال الكهرباء 

وأوضح المصدر أن الجدول الذى تم الإتفاق على خطوطه العريضة خلال اجتماع رؤساء شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وجاء من أهم بنود ذلك الجدول هو  التوزيع العادل فى فترات انقطاع الكهرباء  بين كافة  مناطق الجمهورية. 

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مصدر: ليس مطروحًا زيادة أسعار الكهرباء في الوقت الحالي

وتابع المصدر أن البند الثانى والمهم فى الجدول هو اتباع تعليمات رئيس مجلس الوزراء بقطع الكهرباء  لمدة ساعة واحدة  بحد أقصى مرتين يوميا، وسيظل موعد انقطاع الكهرباء كما جاء فى بيان الشركة القابضة والذى حددت فيه الموعد بعشر دقائق قبل رأس الساعة وعشر دقائق بعدها. 

 

ولفت المصدر إلى توافق رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر  المهندس جابر دسوقى والتسع رؤساء شركات التوزيع خلال اجتماعهم الذى استمر 4 ساعات على هذه البنود ، بالإضافة إلى إعلان هذا الجدول على الصفحات الرسمية على فيس بوك لكل شركة والشركة القابضة  وكذلك من خلال بيانات إعلامية. 


وأشار إلى أن النظام الذى اتبعته شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لاقى استحسانا من رئيس الشركة القابضة، حيث  وضعت الشركة نظاما  يمكن  المشترك من معرفة موعد انقطاع الكهرباء عنده عن طريق إرسال بياناته على الموقع الإلكتروني للشركة  لمعرفة مواعيد فصل التيار الكهربائي عليه، وذلك تسهيلا على المواطنين قبل تعليمات رئيس مجلس الوزراء بعمل جدول يوضح للمواطن موعد انقطاع الكهرباء فى منطقته. 

 

ولكن تم تعديل هذا النظام خلال الاجتماع  بعمل جدول تخفيف الأحمال  ووضعه على الموقع الإلكتروني للشركات والصفحات الرسمية على فيس بوك والموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للشركة القابضة دون انتظار أن يرسل المواطن بيانات المنطقة التى يريد معرفة موعد انقطاع الكهرباء عنها. 

 

وكان   الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  أعلن فى مؤتمر صحفى أن أزمة انقطاع الكهرباء بدأت منذ يوم ١٧ يوليو مع ارتفاع درجات الحرارة في مصر بل العالم أجمع كما أعلنت  الامم المتحدة فى  بيان تؤكد أن شهر يوليو الحالي هو الأكثر سخونة علي الاطلاق  .


وأشار مدبولى   إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين البترول والكهرباء لتشغيل محطات إنتاج  الكهرباء التى تعمل  خلال منظومتين الأولى هى   الاعتماد علي الوقود الأحفوري و الثانية مشروعات الطاقة المتجددة ولكننا نعتمد علي نسبة ٨٥٪؜ من الوقود الاحفوري وهو المازوت و الغاز .
وكشف مدبولى  أن مصر تحتاج في الذروة الي ٣٣ جيجا وهذا يحتاج الي  ١٢٩ مليون متر مكعب من الغاز والمازوت يوميا   و الغاز الطبيعي متاح لكن المازوت نستورد بعضه بقيمة تتراوح بين 250 مليون دولار الى 300 مليون دولار.

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