زلزال عنيف يضرب إقليم في رومانيا ولا أنباء عن الضحايا

ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الأحد، إقليم فرنتشيا الواقع شرق رومانيا.



وأوضح معهد فيزياء الأرض الروماني في بيان رسمي أن الزلزال وقع على بعد 38 كيلومترًا من مدينة فوكشاني الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 123.1 كيلومترًا.



ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وكان قد ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر المنطقة المطلة على ساحل المحيط الهادئ قبالة سواحل أمريكا الوسطى.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاحد، أن مناطق في السلفادور وغواتيمالا شعرت بالزلزال الذي كان على عمق 10 كيلومترات.