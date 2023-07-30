التنمية الصناعية: التكنولوجيا تعمل على زيادة القيمة المضافة للصناعة

أكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التكنولوجيا تعمل على زيادة القيمة المضافة للصناعة، إضافة إلى أنها تعمل على توفير العديد من فرص العمل.

وقال محمد عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن الذكاء الاصطناعي هو بمثابة ثورة صناعية رابعة في مجال الصناعة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن وجود صناعات ذكية، منها الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا، يساهم في منافستها عالميا، مؤكدا أن هدف التنمية الصناعية هو الوصول بالصناعات لأعلى جودة.

مدن صناعية ذكية

وأشار محمد عبد الكريم إلى أن هناك مدنا صناعية ذكية، ومدنا صديقة للبيئة، بما يتوافق مع المعايير العالمية والدولية.