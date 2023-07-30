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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كامالا هاريس تشعل النار من جديد ضد الجمهوريين في 12 ولاية أمريكية

صدى البلد

أظهرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس جانبًا قويًا خلال جولة شملت ما يقرب من اثنتي عشرة ولاية أمريكية في الأسابيع الأخيرة، حيث هاجمت حاكم فلوريدا رون ديسانتيس لدعمه “التاريخ التحريري” حول العبودية، وأخبر عمال الرعاية الصحية في ولاية أيوا بالتمرد على قوانين الولاية التقييدية الجديدة للإجهاض وحشد اللاتينيين في شيكاغو لمحاربة الجمهوريين “المتطرفين”.

يوم السبت، افتتحت هاريس، أول امرأة وأول امرأة ملونة تعمل نائبة للرئيس، المؤتمر السنوي لـ NAACP في بوسطن، وهو حدث سياسي رئيسي للأمريكيين السود سيساعد في تحديد القضايا التي يركز عليها الديمقراطيون في انتخابات عام 2024.

وقالت: ''نحن في لحظة حيث توجد محاولة كاملة لمهاجمة الحريات والحريات التي تم تحقيقها بشق الأنفس والتي تم الحصول عليها بشق الأنفس. وما أعرفه عن القادة هنا هو أن أعضاء NAACP على مستوى التحدي قتال". 

وتعتبر هاريس عضوا دائما في منظمة الحقوق المدنية، لعدة آلاف من الناس داخل مركز المؤتمرات بالمدينة.

ويقول كبار الديمقراطيين إن المظاهر البارزة هي جزء من دور موسع لشريك الرئيس الأمريكي جو بايدن الحاكم الذي يخضع لتدقيق شديد قبل الانتخابات. 

وستنخرط في العديد من الأحداث على غرار الحملات في الأشهر القادمة، وهي مصممة لإعادة تعريف هاريس بالمؤيدين، وتلميع صورتها مع المستقلين والتواصل مع الديمقراطيين الذين لم يسمعوا رسالة إدارة بايدن.

يقول بعض الديمقراطيين المؤثرين إنها خطوة لا يمكن أن تحدث في وقت قريب جدًا.

وقال القس آل شاربتون، ناشط مخضرم في مجال الحقوق المدنية ورئيس شبكة العمل الوطنية، لـ"رويترز: “قلنا باستمرار للبيت الأبيض إنهم بحاجة إلى إرسال المزيد منها لأننا بحاجة إلى القاعدة - أي الناخبين السود وغيرهم - لفهم ما تفعله”. 

ينسب بايدن الفضل إلى الناخبين السود في فوزه عام 2020، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أنه حصل على 87% من الأصوات. 

لكن استطلاعات الرأي الأخيرة والإقبال في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 تكشف عن تآكل الحماس بين الكتلة التي تحتاج إلى الدعم قبل نوفمبر المقبل.

قامت هاريس أيضًا بزيارة مفاجئة لحدث تجمع أسود في الكونغرس في كلية روكسبري المجتمعية، حيث ذكّرت الحشد بالدور الذي لعبه الناخبون السود في الاستيلاء على البيت الأبيض لصالح بايدن. 

وقالت إنه نتيجة لذلك، حدت الإدارة أسعار الأنسولين، وزادت من إزالة أنابيب الرصاص وتأمين النطاق العريض للمجتمعات التي تعاني من نقص الخدمات.

وقالت: “دعونا نبدأ في تسجيل الناس الآن للتصويت، ذكر أصدقاءك وجيرانك بفعل ذلك”.

يأمل البيت الأبيض أيضًا في تحسين صورة هاريس العامة ومعدلات التأييد المنخفضة تاريخيًا. 

وأظهر استطلاع حديث لـ NBC News أن 49% من الناخبين المسجلين لديهم وجهة نظر سلبية تجاه هاريس، مقارنة بـ 32% بوجهة نظر إيجابية، وهو تصنيف سلبي صافي قدره 17 وهو الأدنى لنائب الرئيس في تاريخ الاستطلاع.

في حين أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت استطلاعات الرأي الخاصة بها تتحسن، فإن تصريحات هاريس تثير نيران جمهوريين جديدة وتسلط الضوء على الانقسامات في المعارضة.

اتهم دي سانتيس يوم الجمعة السيناتور الأمريكي تيم سكوت، المرشح الأسود الأكثر شهرة في السباق الرئاسي الجمهوري لعام 2024، بقبول “كذبة” هاريس حول متطلبات مناهج العبودية الجديدة في فلوريدا. 

واتهمت حملته جمهوريًا أسودًا آخر انتقد التغييرات، والتي تشمل تعليم أن العبودية لها فوائد محتملة للمستعبدين، بكونه من مؤيدي هاريس.

من المتوقع أن يلقي الناخبون القلقون من سن الرئيس المتقدم في الثمانين نظرة أكثر جدية على نائب الرئيس. 

يقترح بعض الجمهوريين بالفعل أن هاريس يمكن أن يدير البلاد إذا فاز بايدن في عام 2024.

وقالت المرشحة الجمهورية نيكي هايلي لشبكة “فوكس نيوز” في يونيو: “نحن نتنافس ضد كامالا هاريس. لا تقلق بشأن ذلك، إنها كامالا هاريس التي سينتهي بها الأمر لتصبح رئيسة للولايات المتحدة إذا فاز جو بايدن في هذه الانتخابات”.

هاريس، التي كانت أكثر شعبية من بايدن مع النساء والناخبين الشباب وحتى بعض الجمهوريين عندما اختارها لمنصب نائب الرئيس، شهدت تراجعا في تصنيفاتها في المنصب تحت سلسلة انتقادات من وسائل الإعلام المحافظة وحقيبة تضمنت قضية الهجرة الأمريكية المستعصية.

يقول بعض الديمقراطيين إنها لم تصعد بقوة كافية، ولم ترفع الأعباء عن كاهل الرئيس، منذ أن ألغت المحكمة العليا قضية رو ضد وايد العام الماضي، على الرغم من أن هاريس أصبح صريحة بشكل متزايد.

وأضافوا: “إنها تعمل بشكل أفضل في الموضوعات والجماهير التي تشعر بالراحة معها، نظرًا للمحفظة التي تم تسليمها إليها في وقت مبكر - والتحديات التي تمثلها - إنها إدارة حملة بسيطة لإخراجها أمام الجماهير الصديقة، حيث يمكنها استعادة بعض سحرها”، كما قال أحد مستشاري اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.

 

 

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