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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشعب الجمهوري يختتم فعاليات النسخة الأولى لمنتدى الحزب بعدد من التوصيات

حزب الشعب الجمهورى
حزب الشعب الجمهورى

اختتم حزب الشعب الجمهوري، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الشعب الجمهوري، والذي أقيم بمدينة الغردقة، في الفترة من 26 إلى 29 يوليو الجاري، وذلك بحضور المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، واللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، السيد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، بالإضافة إلى ممثلي الهيئة العليا والهيئة البرلمانية، والأمانة العامة، وأمناء الشباب بجميع المحافظات، علاوة على عدد من شباب أمانات الشباب بمحافظات الجمهورية وشباب الأمانة المركزية للتنظيم، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة العامة.

مشاركة ذوي الهمم في النسخة الثانية

بدأت فاعليات اليوم الختامي بعرض فيديو تعريفي عن الحزب ونشأته وأهدافه ورسالته، أعقب ذلك لقاءً تنظيميًا مع المهندس حازم عمر رئيس الحزب، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ثم فعاليات الختام بعرض اللواء محمدصلاح أبو هميلة لتوصيات المنتدى، والتي أكدت على ضرورة إقامة المنتدى في نسخة ثانية استكمالًا لما تم تنفيذه بهذا الملتقى، والتأكيد على أهمية توسيع قاعدة المشاركة لاستخدام التطبيق الإلكتروني للحزب، فضلًٍا عن مشاركة ذوي الهمم في النسخة الثانية، ثم جاء في ختام المنتدى تكريم الفائزين بجائزة التميز، وعددًا من أعضاء الحزب ونوابه.

من جانبه، قال المهندس حازم عمر، إنه بعد أن أصبحت الدولة المصرية في مرحلة طبيعية مستقرة وأصبح لها أولويات وأهداف استراتيچية ذات طابع اقتصادي واجتماعي تستدعي عودة التنافسية وآليات تكليف السلطة مرة أخرى إلى حاضنتها الطبيعية من القوى السياسية والشعبية شأن سائر الدول المدنية الحديثة المستقرة سياسيا وأمنًيا، أصبح واجبًا وطنيًا مشاركتنا في ترسيخ دعائم الديمقراطية وآليات الإنتقال السلمي للسلطة، ومن هذا المنطلق اتخذنا قرار المنافسة والترشح لرئاسة الجمهورية، واضعين نصب أعيننا الأهداف الاستراتيچية الخمسة للمرحلة القادمة والتي نلتزم بها ولدينا من الخبرة والقدرة والعزم على تحقيقها .

وأوضح عمر، أن هذه الاستراتيجية تتمثل في تخفيف حدة الاستقطاب السياسي الحالي والإرتقاء بمناخ العمل السياسي وترسيخ دعائم الديمقراطية وآليات التداول السلمي للسلطة، أيضًا المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية ورفع الكفاءة الاقتصادية والمالية للدولة وإعادة هيكلة أعباء المواطنين الاقتصادية بمنظور شامل للعدالة الاجتماعية علاوة على الارتقاء بحقوق الإنسان .

وتابع: الاستراتيجية أيضا تتمثل في تحقيق التوازن العادل بين متطلبات الأمن القومي المصري مع الحقوق والحريات العامة والخاصة، فضلًا عن الحفاظ على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والخدمية ورفع كفاءتها وتعظيم قدراتها، بالإضافة إلى معالجة بعض الانعكاسات الكامنة من مرحلة التقلبات السياسية خلال العقد الماضي على العلاقات الدولية وتعظيم مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وأوضح أن السلطة لا تذهب لمن يسعى إليها، ولكن يكلف بها من يحقق أولويات الدولة وأهدافها الإستراتيچية لكل مرحلة.

وقال أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، إن منتدى الشعب الجمهوري الهدف منه تدريبي توعوي تثقيفي اجتماعي ترفيهي، موضحا أن الهدف من المنتدى هو ضرورة صهر مكونات الحزب من شباب وقيادات في بوتقة واحدة للخروج بنموذج حزبي شاب يستهدف دعم الشباب وتمكينهم ونقل الخبرات الحقيقية من كوادره وقياداته لهم، وذلك من خلال تطبيق ورش العمل على مدار أيام المنتدى والتي خرجت بعدد من التوصيات والبرامج الهامة التي نتجت بعد عرض المحتوى العلمي من خلال محاضرات قيمة في موضوعات التواصل الفعال، إدارة الأزمات ، الولاء والانتماء .

الامانة المركزية الامانة العامة الترشح الدولة المصرية اللواء محمد صلاح أبو هميلة المهندس حازم عمر النسخة الأولى

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