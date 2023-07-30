حفل كامل العدد.. المغنية بتول بني تتألق في مهرجان جرش.. صور

أحيت المطربة بتول بني، أمس حفلها ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2023 على المسرح الجنوبي، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا.

وقدمت الفنانة بتول بني، ضمن حفلها باقة من ألمع أغانيها بالإضافة إلى بعض أغاني التراث الحلبي القديم والتي تتميز فيه، والفرقة بقيادة المايسترو أسامة مغربي.





في سياق متصل، تشارك الفنانة بتول بني، لأول مرة في مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2023 بالدورة 37، بجانب عدد كبير من نجوم الوطن العربي أبرزهم، هاني شاكر، جورج وسوف، راغب علامة، نجوى كرم، صابر الرباعي، وائل كفوري، عبير نعمة، جورج نعمة، خالد عبدالرحمن، عمر العبد اللات، نداء شرارة، وديانا كرزون.

كما يشارك في المهرجان فرق شعبية وفلكلورية أردنية وعربية وأجنبية، من بينها فرقة الموسيقى العربية - دار الأوبرا المصرية، والتي ستقدم عروضها الموسيقية الفنية المختلفة في الساحة الرئيسية للمهرجان، كما سيشهد المهرجان أمسيات شعرية وبرامج موسيقية مختلفة للأطفال من سن 3 سنوات، وسيتم كذلك تخصيص جناح خاص لمصابي متلازمة داون لعرض إبداعاتهم.



وكانت تصدرت الفنانة بتول بني، بأغنيتها الأخيرة بعنوان "عجقة مشاعر"، حيث تمكنت من تجاوز حاجز الـ 5 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية على منصة اليوتيوب خلال مدة قصيرة منذ إصدارها.



وجدير بالذكر بأن كليب «عجقة مشاعر»، من كلمات الشاعر زياد جديد وألحان حسان زيود وتوزيع موسيقي رايان أغا وصولو جيتار جوزيف دمرجيان وإدارة رقمية خبريه ميوزيك.



وفى سياق مختلف أحيت مؤخرًا الفنانة بتول بنى، سلسلة من الحفلات الناجحه فى الولايات المتحدة الأمريكية رفقة النجم اللبنانى مروان خورى.



ونشرت بتول، مجموعة من الفيديوهات لها عبر حساباتها الرسمية على الفيسبوك والإنستجرام، ونالت على إعجاب وتفاعل عدد كبير من الممتابعين لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.