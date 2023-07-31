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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بنتلي كونتيننتال GT المعدلة من مانسوري .. بسعر خيالي

بنتلي كونتيننتال GT
بنتلي كونتيننتال GT المعدلة

استطاعت شركة بنتلي أن تقدم الكثير من السيارات الفارهة حول العالم، والتي اتخذت طابع الفخامة عنوان لها، حيث تمكنت عملاقة تصنميع السيارات الانجليزية من اطلاق عدة طرازات ومن بينها النسخة كونتيننتال GT الشهيرة.

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بنتلي كونتيننتال GT المعدلة

ويبدو أن عملاقة تعديل السيارات "مانسوري" ارادات كعادتها أن تبهر محبي السيارات، وهذه المرة تحديدًا لعشاق علامة بنتلي المميزة، بعد ان وضعت لمساتها الفريدة للسيارة كونتيننتال GT الفارهة، مع اطلالة الازرق السماوي التي حصلت عليها.

بنتلي كونتيننتال GT المعدلة

بنتلي كونتيننتال GT المعدلة من مانسوري

 

حصلت السيارة المعدلة بنتلي كونتيننتال GT على جنوط جديدة قياسها 22 إنش، والتي تُعرف باسم FD.15 صاحبة التصميم الهندسي المميز، مع طلاء فضي يعانق الاضلاع الصغيرة المستخدمة، بالاضافة إلى وجود سبويلر خلفي، والعديد من اللمسات المصنوعة من الياف الكربون.

بنتلي كونتيننتال GT المعدلة

وتمتعت السيارة بنتلي كونتيننتال GT المعدلة بمظهر جذاب، بعد أن جاءت مقدمة السيارة وهي تضم شبكة جديدة باللون الاسود متعددة المقاطع الهوائية، بالاضافة إلى صادم امامي معزز بنفس اللون، اضافة إلى عتبات جانبية ذات طابع رياضي، ومنظومة العادم الثنائية، وسقف زجاجي بانوراما.

بنتلي كونتيننتال GT المعدلة

سعر السيارة بنتلي كونتيننتال GT

 

تبدأ اسعار السيارة بنتلي كونتيننتال GT بدون تعديل من 244 ألف دولار أمريكي، بينما يصل سعر النسخة السيارة الكوبيه الرياضية الفاخرة المعدلة إلى 409 ألف دولار أمريكي، اي ما يعادله بالجنيه المصري حوالي 12 مليون و679 الف جنيه.

بنتلي كونتيننتال GT المعدلة
بنتلي كونتيننتال كونتيننتال GT مانسوري بنتلي كونتيننتال GT المعدلة

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