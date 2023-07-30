وزير الأوقاف ينعى العالم الجليل الدكتور السعيد عبادة عضو هيئة كبار العلماء

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، العالم الجليل الدكتور السعيد عبادة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وأستاذ البلاغة والنقد الأدبي في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، ويتوجه إلى أسرته وذويه والأزهر الشريف بخالص العزاء، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يخلف أهله وذويه وطلابه ومحبيه والأزهر الشريف والعلم والعلماء فيه خيرًا.

واعتمد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عشرة مساجد جديدة حصلت على شهادة في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) ، ليصبح إجمالي ما تم اعتماده حتى تاريخه ( 12) مسجدًا ، وذلك على النحو التالي :

1. القاهرة - مسجد الإمام الحسين - الجمالية.

2. القاهرة - مسجد حسن الشربتلي - التجمع الخامس.

3. القاهرة - مسجد المهند - التجمع الخامس.

4. القاهرة - المسجد الجامع - مدينتي.

5. القاهرة - مسجد الرحمن - الرحاب.

6. جنوب سيناء - مسجد الصحابة - شرم الشيخ.

7. جنوب سيناء - مسجد الروضة - الطور.

8. البحر الأحمر - مسجد الميناء - الغردقة.

9. المنوفية - مسجد سيدي شبل - الشهداء.

10. دمياط - مسجد الرحمة - رأس البر.

11. أسيوط - مسجد البقلي - مدينة أسيوط.

12. الوادي الجديد - مسجد التواب الرحيم (المجمع الإسلامي) - الداخلة.

جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي ، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى الذي وصلت إليه.