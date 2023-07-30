عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تجهيزات العرض الخاص لفيلم ع الزيرو.. والجمهور ينتظر محمد رمضان | صور

عرض خاص فيلم ع الزيرو
عرض خاص فيلم ع الزيرو

ينتظر الجمهور بأعداد كبيرة الفنان محمد رمضان وأبطال فيلم ع الزيرو في أحد مولات ٦ أكتوبر لحضور العرض الخاص بعد قليل.
 

يقيم صناع فيلم “ع الزيرو” للفنان محمد رمضان عرض خاص له غدا الأحد داخل إحدى دور العرض فى مدينة السادس من اكتوبر. 


 


 

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم ع الزيرو ، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان ، أغنية الدعاية للعمل ، والتي تحمل اسم خمسة كل خميس .

وتمكنت الأغنية من تحقيق نسب مشاهدة عالية بعد طرحها علي موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ، حيث حققت ما يزيدعن مليون مشاهدة في ساعات قليلة .


 فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريفالدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، و إنتاج جمال العدل و استوديوهات ڤوكس.

 فيلم ع الزيرو على شاشات السينما المصرية في 2 أغسطس، وفي منطقة التعاون الخليجي في 10 أغسطس. 

محمد الزيرو أبطال فيلم ع الزيرو السينما المصرية الفنان محمد رمضان خالد الصاوي جومانا مراد جمال العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منها أحسن لاعب في مصر| بالأسماء.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع 5 صفقات سوبر

لماذا لم يتم دفن نجل الفنان حسن يوسف أو تسليم الجثمان |تفاصيل

مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

نزل البحر بالليل.. تفاصيل صادمة حول غرق ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

أخيرًا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد |شوف درجاتك

أحمد حسن يعلن عن صفقة باهر المحمدي عبر فيسبوك.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

عرض فيلم "حاسب تحلم" قريبا على منصة رقمية.. تعرف على قصته

غاضبة.. كاردي بي تلقي المايك في وجه الجمهور بحفلها الأخير| الفيديو

حفل كامل العدد.. المغنية بتول بني تتألق في مهرجان جرش.. صور

انطلاق انتخابات مجلس إدارة نقابة الموسيقيين .. الثلاثاء

اركب على الموجة.. سمية الخشاب تطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة الجمعة

ست شعبية .. تفاصيل شخصية إنجي علي في مرعي البريمو

تأجيل حفل توزيع جوائز الإيمي بسبب إضراب هوليوود

500 مليون دولار إيرادات فيلم Barbie على مستوى العالم في أسبوع

ترشيحاتنا

تحرك روسي ضد الجيش الأوكراني يتسبب في كارثة| تفاصيل

خطورة كبيرة.. استشاري قلب يحذر من تناول الشاي بعد تناول الطعام

أقوى صفقة في تاريخ الكرة المصرية.. قصة مفاوضات الأهلي مع أسطورة مانشستر سيتي

تراجع أسعار العملات الأجنبية في البنوك

أرخص تكييف سبليت 1.5 حصان في مصر..لمحدودي الدخل

105 ملايين مصري.. الزيادة السكانية ناقوس خطر وهذه خطة الدولة للحد منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعويض 2 مليون دولار..راكب يعتدي على أم وابنتها على متن طائرة أمريكية

وقف برنامجها شهر.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

بعد ظهورها اللافت.. 10 صور أثارت ضجة للفنانة إلهام شاهين

من 1997.. فاتورة مشتريات قديمة تثير دهشة البريطانيين.. كم فارق الأسعار؟

فيديو

انهيار والديه .. تفاصيل غرق عبدالله حسن يوسف وشمس البارودي «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

محمد رياض يكشف عن موقف صعب تعرض له فى بدايته.. فيديو

مهارات رضا سليم.. الأهلي يستعد للإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ