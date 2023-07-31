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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 : مشاكل بسيطة

الجوزاء اليوم
الجوزاء اليوم

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية…

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برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023: تعامل مع الثروة بذكاء

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 30 يوليو 2023 صحيًا ومهنيًا وعاطفيًا

برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023

تعامل مع قضايا الحب بينما سترى رسميًا نموًا أفضل، سيواجه كل من الصحة والتمويل مشاكل بسيطة تحتاج إلى التعامل معها بعناية.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفياً

يحتاج مواليد الجوزاء إلى التحلي بالصبر في الحياة هذا الأسبوع، قد يفقد بعض الناس أعصابهم أثناء الجدل وهذا قد يسبب مشاكل خطيرة، تعامل مع جميع المشاكل المتعلقة بالرومانسية بشكل إيجابي.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

اعتن بنظامك الغذائي واشرب الكثير من الماء، من الجيد أن تبدأ اليوم بممارسة تمارين خفيفة أو اليوجا، حافظ على نظام غذائي صحي يتضمن المزيد من الفيتامينات والمعادن والبروتينات.

برج الجوزاء اليوم مهنيا

تعامل مع جميع مهام الطوارئ بعناية، كن حكيمًا في مكان العمل وتجنب سياسات المكتب ولا تناقش ثرثرة المكتب.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة

سيكافح عدد قليل أيضًا في العثور على الأموال كما هو مطلوب. ومع ذلك ، لن يكافح رجال الأعمال كثيرًا كما سيقدم المروجون أو الشركاء المساعدة. 

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