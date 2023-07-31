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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 : مشاكل حساسة

برج الجدي
برج الجدي

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 31 يوليو على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية…

برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023

كن حساسًا تجاه الشريك واعمل بجد لتحقيق حياة مستقرة ستكون هناك بعض المشكلات المالية ولكنك تحتاج إلى حلها. 

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

يجب على النساء الحوامل تجنب ركوب الدراجات في الجبال. يجب على كبار السن تجنب الأنشطة تحت الماء. اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا مليئًا بالخضروات والفواكه والماء. الابتعاد عن التدخين والكحول.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

أنت جيد مهنيا هذا الأسبوع، العمل الجاد والانضباط والالتزام هي سماتك وستفيد نموك المهني، واجه تحديات جديدة هذا الأسبوع، أولئك الذين يعملون في الصناعة الإبداعية مثل المؤلفين والمصممين وخبراء الرسوم المتحركة سيكسبون المزيد من المال هذا الأسبوع.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

تعامل مع قضايا الحب بعناية لأن بعض المشاكل ستكون حساسة، يجب أن تكون متفهمًا في العلاقة، سيتم حل الخلافات الطفيفة في علاقة الحب عاجلاً ولكن بعض المشاكل ستكون خطيرة.

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

تجنب إنفاق مبلغ كبير على السلع الفاخرة وبدلاً من ذلك ركز على المزيد من التوفير، الودائع الثابتة والصناديق المشتركة هي خيارات جيدة. 

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