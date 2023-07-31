عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023: تسدد قرضا

صدى البلد

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، لديه القدرة على إظهار العظمة وإظهار النجاح، عندما يسيرون في المجهول يجب أن يثقوا في أن لديهم القدرة على تحقيق أحلامهم.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023

ستتمتع بحياة حب جيدة وسعيدة، بالإضافة إلى ذلك ، ستكون الحياة الرسمية رائعة أيضًا هذا الأسبوع، تعامل مع الثروة بذكاء بينما ستكون الصحة إيجابية.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

سيحتاج بعض المواليد إلى سداد قرض مصرفي وسيحتاج العديد من كبار السن إلى توفير ثروة للزواج في المنزل.

‏توقعات برج الدلو صحيا

قد يعاني بعض كبار السن من ألم في الصدر أو مشاكل في التنفس في النصف الأول من الأسبوع، لا تضيع الوقت في زيارة الطبيب، يلزم إجراء فحوصات متكررة لكبار السن.

توقعات برج الدلو عاطفيا

حياتك الرومانسية جيدة طوال الأسبوع، سيحل بعض الموليد المشكلات السابقة مع الحبيب السابق ويعيدون إحياء العلاقة الغرامية التي قد تكون خطرة على المتزوجين من مواليد برج الدلو.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

اذهب لشراء السلع الفاخرة في النصف الثاني من اليوم، الجزء الثاني من اليوم جيد أيضًا لشراء الأجهزة الإلكترونية وكذلك المجوهرات، كن حذرًا أثناء اتخاذ القرارات المالية وتوجيه الخبراء يمكن أن يكون مفيدًا أثناء الاستثمار في أعمال المضاربة. 

برج الدلو برج الدلو اليوم برج الدلو اليوم مهنيا برج الدلو صحيا برج الدلو عاطفيا برج الدلو وحظك اليوم برج الدلو وحظك اليوم الاثنين توقعات برج الدلو اليوم مهنيا توقعات برج الدلو صحيا توقعات برج الدلو وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر أسماء اوائل الثانوية العامة 2023

رسمياً.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 .. وزير التعليم يهنئ الأوائل تليفونيا

ماذا يحدث بمنطقة روكسي في مصر الجديدة؟.. محافظة القاهرة ترد

غلق المحال 11 ليلاً وفصل الإنارة عن الميادين العامة.. قرارات عاجلة لترشيد الكهرباء

إلغاء بطاقات التموين.. تعليمات عاجلة من الوزارة للمواطنين للحصول على السلع والخبز

قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 لكليات الطب والهندسة

أحمد حسن يعلن عن صفقة باهر المحمدي عبر فيسبوك.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023 : علاقة غرامية جديدة

برج الأسد .. حظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023 : بشرى للمتزوجات

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023: أخبار سارة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023: تعامل مع الثروة بذكاء

برج الثور .. حظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023 : تعامل بحذر

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023: تجنب الإنفاق الباهظ

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 30 يوليو 2023 صحيًا ومهنيًا وعاطفيًا

برج القوس .. حظك اليوم الأحد 30 يوليو 2023 : تحذير لكبار السن

ترشيحاتنا

أحدث أسعار سيات تاراكو موديل 2023 بالسوق المصري

منهارة من الفرحة.. الثالثة على الجمهورية بالثانوية العامة تكشف تفاصيل تفوقها

الإفتاء: لا يجوز أخذ المصحف من المسجد

هل غير إكس X زر التغريد الشهير Tweet؟.. القصة الكاملة

بنزيما يقود اتحاد جدة لربع نهائي كأس الملك سلمان بالفوز على الصفاقسي

أرخص 5 سيارات كورية موديل 2023 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرش الثور يهاجم قارب صيد بشراسة قرابة سواحل فلوريدا| فيديو مروع

حلوى المناسبات السعيدة.. اسهل طريقة لعمل تشيز كيك بالنسكافيه

لهذا السبب| فيل يفاجئ المارة وقائدي السيارت في شوراع إيطاليا..صور

للأمهات والأباء .. احترسوا هذا الجهاز يسبب أمراضا خطيرة لطفلك

فيديو

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ