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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023: سفر كثير

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 30 يوليو 2023 صحيًا ومهنيًا وعاطفيًا

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 31 يوليو 2023

﻿التعبير عن الآراء لجعل العلاقة أقوى، ماليا انت جيد، نسعى جاهدين لبذل أفضل ما في العمل، اعتن بالصحة حيث قد تحدث مشكلات بسيطة هذا الأسبوع.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

أولئك الذين وقعوا في الحب مؤخرًا سيحتاجون إلى قضاء المزيد من الوقت معًا، ابتعد عن العلاقات خارج نطاق الزواج لأنها يمكن أن تكون كارثية.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

كن حذرًا أثناء القيادة ليلاً سيصاب بعض مواليد برج العقرب بمشاكل طبية تتعلق بالقلب أو الكلى هذا الأسبوع، يمكن أن تكون هناك أيضًا مضاعفات متعلقة بالربو، ستؤدي التهابات الحلق البسيطة وكذلك آلام المفاصل إلى تعطيل أسبوعك.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

ستسافر كثيرًا هذا الأسبوع وقد يزور متخصصو تكنولوجيا المعلومات مكتب العملاء في الخارج، سيكون لدى المتخصصين في الرعاية الصحية جداول زمنية ضيقة بينما سيترك عدد قليل من العقرب وظائفهم للانضمام إلى مكان أفضل.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تحصل حتى على دخل جيد من استثمار سابق، سيفوز بعض مواليد برج العقرب في نزاع قانوني على عقار وهذا يمنحك القوة المالية لامتلاك منزل جديد أو سيارة

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