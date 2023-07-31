القومي للبحوث الفلكية ومركز تعليم الفلك تطرح دورة تدريبية للمعلمين

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ومركز تعليم الفلك OAE-Egypt، بالتعاون مع مكتب الاتحاد الدولي الفلكي لتعليم الفلك IAU-OAE، دورة تدريبية المعلمين فى ”اساسيات علوم الفلك والأرصاد الفلكية“.

وتقام الدورة التدريبية ابتداء من يوم الأحد الموافق 6 أغسطس وتسمتر حتي يوم 10 أغسطس، فى مبنى الفلك بمقر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، حيث تمتد الدورة لمدة أسبوع تحت اشراف علمي من أساتذة المعهد، كما أوضح المعهد إلى انه سوف يكون هناك جانب تدريب عملي بمرصد القطامية الفلكي.

تهدف الدورة إلى إتاحة المفاهيم الاساسية لعلوم الفلك وتدريب المعلمين على المهارات الاساسية والتى من شأنها رفع التوعية بعلوم الفلك وترسيخ تلك المفاهيم لدى المعلم وبالتالى الطلاب، تتناول الدورة الموضوعات الأتية (مقدمة في علم الفلك - الإحداثيات الفلكية -الحسابات الفلكية - النظام الشمسى - الظواهر الفلكية - أسس الرصد الفلكي والتلسكوبات - نظريات بنية الكون - إحتمالات الحياة فى الكون).

وأوضح المعهد أنه سيكون هناك شهادة معتمدة يتم منحها لمن يجتاز فترة التدريب، وأن الدورة من المعهد.

وعلي جانب آخر شهدت سماء مصر أمس ظاهرة فلكية هامة وجميلة، وهى زخة شهب دلتا الدلويات وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، إذا توافر لدينا المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم بالسماء والمهتمون بهذا المجال.

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن أمس كنا على مشاهدة بديعهة فى سماء مصر حين تساقطة زخة شهب دلتا الدلويات والتى وصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة .

وأوضح تادرس، أن زخة شهب دلتا الدلويات تبلغ ذروتها في ليلة 28 وفجر 29 يوليو، وأن القمر سبب مشكلة هذا العام حيث اعاق القمر هذا العام رؤية الكثير من الشهب وبخاصة الضعيف منها.