شاهد السماء ولا تفزع.. شهب دلتا الدلويات تتساقط بكثافة على مصر

تشهد سماء مصر اليوم ظاهرة فلكية مميزة وهى زخة شهب دلتا الدلويات وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن اليوم سوف نكون على مشاهدة بديعهة فى سماء مصر حين تتساقط شهب دلتا الدلويات والتى يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاب في الساعة .

وصرح الدكتور "تادرس "، أن شهب دلتا الدلويات ناتجة من بقايا حطام المذنبين Marsden and Kracht (مارسدن وكراخت) عند دخولها الغلاف الجوي الارضي من 12 يوليو إلى 23 أغسطس .

وأضاف أستاذ الفلك أن زخة شهب دلتا الدلويات تبلغ ذروتها في ليلة 28 وفجر 29 يوليو ، وأن القمر سوف يسبب مشكلة هذا العام حيث سيعيق القمر هذا العام رؤية الكثير من الشهب وبخاصة الضعيف منها.

ونوه أستاذ الفلك، أن أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب يكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب وبخار الماء

تظهر الشهب كما لو كانت تسقط من كوكبة الدلو ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء

وأضاف أستاذ الفلك أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.