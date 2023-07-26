روبوت طبي لتقليل المجهود على التمريض.. مشروع تخرج لطلاب «تكنولوجيا وتعليم حلوان»|صور

قراءة السكر دون ألم

ابتكر طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان ضمن مشاريع تخرجهم، مشروع الروبوت الطبى ولتقليل المجهود عن الممرضين فى المستشفيات، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس للجامعة ، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، وريادة الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب، الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وائل ابراهيم على وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور محمد عبد الفتاح رئيس قسم تكنولوجيا الالكترونيات بالكلية.

وقال الطلاب إن مشروع الروبوت الطبى يقوم بفحص المؤشرات الحيوية للمريض مثل الضغط والسكر والحرارة ونسبة الأكسجين وعدد نبضات القلب بالإضافة إلي استطاعة الدكتور المتابع للمريض من خلال الروبوت الطبى معرفة حالة المريض عن بعد وذلك للحماية الطاقم الطبى فى حالة وجود مرض منتشر مثل فيروس كورونا وأيضا لتقليل التعب عن الممرضين فى المستشفيات.

وأضاف الطلاب خلال تصريحات لـ “صدى البلد” أن المهمات الذى بقوم بها الروبوت هي كالتالي:

1/ أخذ المؤشرات الحيوية للمريض عن طريق مجموعة من الحساسات الطبية عن طريق دائرة الكترونية مصممة لهذا العمل.

٢/ يقوم الروبوت أيضا بعمل رسم لإشارات القلب وإرساله من خلال تطبيق هاتف الى الدكتور المسئول.

٣- كما أنه يقوم بإخذ عينات لتحليل قياس مستوى السكر بدون اخذ عينة دم من المريض ويكفى ان يضع المريض يده فقط على المستشعر، وهذا الأمر مازل الفريق يقوم بالعمل عليه حتى يقوم بإخراج أفضل نتيجة.

٤- يستطيع الروبوت عمل تقرير طبي على اشعة العظام وتحديد مكان الكسر بدقه عاليه، ويستطيع إخراج تقرير مفصل عن حاله الكسر ومكانه وتم عمل هذا بناء على داتا ضخمه للكسور العظام وعمل كود بواسطة بايثون وتدريبه للتعرف على الكسور العظام.

٥- ويتنبأ الروبوت بعدد من الأمراض الوراثية مثل مرض السكر ومرض حمى بحر الأبيض المتوسط ومرض الانميات المنجليه ومرض دمور النخاع الشوكى، ويقوم أيضا بمعرفة نسبة تطابق الحمض النووي للاب والأم بالنسبة للابن.

٦- يمكن للروبوت أيضا استخراج تقرير مفصل عن تحليل الدم بصورة كامله لتحديد بعض الأمراض من خلال إعطائه التحليل ويستطيع تشخيص أمراض مثل الانيميا وبعض الأمراض الأخرى.

٧- نظام فحص المريض وهذا النظام مبنى على اخذ القراءات الحيوية من خلال الحساسات الطبية ويقوم الشخص اوالمريض بإدخاله الـ الاسم والعمر والطول والوزن والضغط ونسبة الأكسجين وعدد ضربات القلب، ويستطيع أيضا ان يذكر المريض بأى ملاحظات مثل انه يشعر بالصداع او وجع بالجسم ويقوم هذا النظام بعمل، تقرير طبي مفصل عن المريض ويقوم هذا التقرير وبتحديد الكتله العضلية للجسم ومعرفه اذا كان هذا المريض يعانى من ضغط او يعني من السمنة او اضراب فى نبضات القلب ويقوم بعمل نظام غذائي صحى للمريض واعطاه نصائح طبيه من أجل الحافظ على صحة المريض.

8- يقوم هذا الروبوت بعمل بصمة وجه لكل مريض وعمل سجل طبى كامل لكل مريض من الأمراض المزمنة او اذا حدث لهذا المريض اى حادث من قبل.

وجاء المشروع تحت إشراف الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام علي المدرس بقسم تكنولوجيا الإلكترونيات، والطلاب هم : تيسير محمد عطية، ربيع محمد ربيع، أحمد ناجح حسن مكاوي، اناسيمون ثروت ثابت، كريم شداد محمود حسن، أميرة مروان علي مروان، طارق شعبان حميده خليفه، عبدالله خالد عبدالله علي، علي عنتر عبدالرحمن، محمد خالد قاصد ،آية مبروك إبراهيم ،أمل محمد العشري ،سمية محمد حمدي ،سمية أسامة إبراهيم، شروق السيد محمد، رانيا جمال الدين السيد، تقي مسعود أنور، علياء سامح حسين، إسراء محروس سامي، دينا أحمد عليوة، هايدي ممدوح صبحي كامل، بسمة فتوح فهيم، أسماء محمد علي نعيم، أسماء محمد عبد الفتاح السيد، أميرة عاطف عبد العزيز سعودي، شروق هاني عبدالمقتدر، دنيا عامر مديح

ندي محمد عبدالعظيم.

مشروع تخرج لطلاب تكنولوجيا وتعليم حلوان (2)

مشروع تخرج لطلاب تكنولوجيا وتعليم حلوان (3)

مشروع تخرج لطلاب تكنولوجيا وتعليم حلوان (4)

مشروع تخرج لطلاب تكنولوجيا وتعليم حلوان (5)