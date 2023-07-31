عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل التيار الكهربائى عن 3 مناطق بمركز دشنا

صيانة الكهرباء
صيانة الكهرباء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، شمال قنا ، فى بيانا لها اليوم الأحد، عن فصل التيار الكهربائى، عن ٣ مناطق بنطاق  مركز دشنا، غداً الاثنين الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٣.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، أن فصل التيار الكهربائى سوف يبدأ فى تمام الساعة الخامسة صباحاً و يستمر حتى الساعة السابعة صباحاً، لإجراء أعمال احلال كابلات الكهرباء.

 

إجراءات قانونية ضد عيادة أسنان ومعمل تحاليل لإلقاء مخلفات طبية بالشارع بقنا

مد فترة تقديم الملفات لمدارس التمريض في قنا حتى 1 أغسطس

 

وأشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، إلى أن المناطق التى سوف يتم فصل التيار الكهربائى عنها تشمل مناطق" الصعايدة، نجع الخولى، العزازية".

وأضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أنه سوف يتم إعادة التيار الكهربائي، فور الانتهاء من أعمال احلال الكابلات.

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، القطاعات الخدمية و الحكومية و المواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى، لحين عودة التيار مرة أخرى.

التيار الكهربائى فصل التيار الكهربائي قنا دشنا كابلات الكهرباء العزازية الصعايدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

أخبار التعليم.. الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 ..وموعد بدء تنسيق المرحلة الأولي

نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد قليل| شوف درجاتك عندنا

مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد قليل .. ماذا سيعلن وزير التعليم؟

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على صدى البلد| درجاتك هنا

نتيجة الثانوية العامة الآن .. ردد 9 كلمات تبكيك فرحًا بالمجموع العالي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. نتيجتك على صدى البلد

موضوعات متعلقة

صاحب فضل علينا|«خالتي فرنسا».. احترفت صناعة «الفخار» منذ الصغر لتصبح متحدثًا شعبيًا للحرفة

قنا .. مصرع ربة منزل سقطت من قطار بمحطة سكة حديد قوص

ترشيحاتنا

استقرار أسعار الدولار وتباين اليورو وتراجع الإسترليني في بداية التعاملات

تبدو عليه ملامح الحزن .. شاهد آخر صورة لـ عبدالله حسن يوسف

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. بشرى سارة لطلاب علمي بشأن تنسيق الجامعات

لأول مرة.. شكوي في الأمم المتحدة ضد غارات تركيا على العراق

مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف أوكراني علي مدينة دونيتسك

من أجل تحرير رئيس النيجر.. اتهامات لـ فرنسا بالرغبة في التدخل عسكريًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة بالبطاطس.. بمذاق لا يقاوم

بعد انتشاره في الهند.. أعراض خطيرة عند الإصابة بـ حمى الضنك

بملابس ملفتة...نادين نجيم تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| بعد غرق نجل حسن يوسف.. معلومات صادمة عن إسفكسيا الغرق...إطلالات البلوجر أحلام بعد انفصالها للمرة الثانية

فيديو

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ