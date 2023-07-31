فصل التيار الكهربائى عن 3 مناطق بمركز دشنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، شمال قنا ، فى بيانا لها اليوم الأحد، عن فصل التيار الكهربائى، عن ٣ مناطق بنطاق مركز دشنا، غداً الاثنين الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٣.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، أن فصل التيار الكهربائى سوف يبدأ فى تمام الساعة الخامسة صباحاً و يستمر حتى الساعة السابعة صباحاً، لإجراء أعمال احلال كابلات الكهرباء.

وأشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، إلى أن المناطق التى سوف يتم فصل التيار الكهربائى عنها تشمل مناطق" الصعايدة، نجع الخولى، العزازية".

وأضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أنه سوف يتم إعادة التيار الكهربائي، فور الانتهاء من أعمال احلال الكابلات.

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، القطاعات الخدمية و الحكومية و المواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى، لحين عودة التيار مرة أخرى.