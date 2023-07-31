التنمية المحلية تناشد المواطنين الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية.. وسيتم تشغيل أعمدة الإضاءة بالتناوب

جدول تخفيف الأحمال سيكون إلزامي

ناشد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، المواطينن بالإلتزام بمواعيد غلق المحال التجارية الموجودة داخل المولات، في تمام الـ 11 مساءًا، و 12 مساء يومي الخميس والجمعة، بجانب الكافيهات، أمام خدمة التوصيل على مدار الـ 24 ساعة.

وأكد خالد قاسم خلال مداخلة زوم ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن تكلفة استخدام اللمبات الليد، في أعمدة الإنارة وصلت لـ 2.6 مليار جدنيه، لكن وفرت في فاتورة الاستهلااك ما قيمته 9 مليارات جنيه.

تشغيل أعمدة الإضاءة بالتناوب

أوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم تشغيل أعمدة الإضاءة بالتناوب، ولكن لن يتم الإغلاق الإنارة بالشوارع بالكامل، ومخارج ومطالع الطرق سيتم إضاءتها بالكامل، والهدف الحفاظ على السلامة العامة، والهدف التقييد وليس المنع والقطع.

جدول تخفيف الأحمال سيكون إلزامي

وأشار إلى أن جدول تخفيف الأحمال سيكون إلزامي، وسيتم الإعلان عن مواعيد انقطاع التيار الكهربائي في كافة المناطق، وسيتم تخفيض الإنارة في المنشآت العامة والمؤسسات الحكومية.

منع الإنارة المستخدمة في افتتاحات المحال الجديدة

ولفت إلى أن منع الإنارة المستخدمة في افتتاحات المحال الجديدة، ومن يخالف ذلك سيتعرض نفسه للغرامة، ومراعاة إجراءات الترشيد واستهلاك الكهرباء حافظًا على الطاقة.

تخفيف الإنارة العامة في الجهات الحكومية واللوحات الإعلانية

وذكر المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم تخفيف الإنارة العامة في الجهات الحكومية وتخفيف الإنارة في اللوحات الإعلانية، والتكييفات في المولات نعن استخدام الإنارة الذكية.