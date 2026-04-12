بن جفير يقتحم المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، صباح اليوم /الأحد/ المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشؤقية المحتلة وسط الضفة الغربية، يرافقه مجموعة من المستوطنين تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن المستوطنين أدوا خلال عملية اقتحام الأقصي صلوات تلمودية داخل باحات المسجد، في خطوة استفزازية جديدة تندرج ضمن محاولات فرض واقع جديد يستهدف تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصي.

وذكرت محافظة القدس أن الاقتحام يأتي في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة، واستمرار القيود المفروضة على دخول المصلين الفلسطينيين.