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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فقدت وزنها .. مايان السيد تثير الجدل بجسم منحوت

صدى البلد

شاركت الفنانة مايان السيد، جمهورها في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
 

وظهرت مايان السيد ،مرتديه جمبسوت  باللون الاخضر الفاتح ،  ولاقت إعجاب الجمهور.
 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

تعتمد الفنانة الشابة مايان السيد، في حياتها على ممارسة الرياضة بشكل مكثف على غير المعتاد، وهو الأمر الذي سرع من معدل الحرق لديها، وخسارة وزنها بشكل ملحوظ، ولا تلتزم بنظام دايت معين، فهي تحب كثيرًا تناول الطعام، فهي تتبع نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً، حيث تأكل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية.

 

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الفنانة الشابة مايان السيد الفنانة مايان السيد الشابة مايان السيد

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