«صدى البلد» يحاور ابن بورسعيد العاشر على الثانوية العامة علمي رياضة

التقى "صدى البلد"، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، مع ابن محافظة بورسعيد الطالب: مروان احمد علي عبد السميع علي عفيفي، الحاصل على المركز العاشر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة لشعبة علمي رياضة.

وأشار الطالب بمدرسة الفيروز الخاصة بمحافظة بورسعيد إلى أنه كان يتوقع تفوقه لكن حصد مركز على مستوى الجمهورية كان حلم وأمنية وحدوثها مفاجأة كبيرة بالنسبة له، مضيفا :"كنت مواظب على الصلاة وقراءة القرآن، وأضع جدول للمذاكرة يوميا، وكنت أحصل على دروس خصوصية لكنني كنت استطيع أن أنظم وقتي بين المدرسة والدروس الخصوصية والمذاكرة".

"صدى البلد" تحاور ابن بورسعيد لعاشر على الثانوية العامة علمي رياضة IMG-20230731-WA0017 IMG-20230731-WA0020 IMG-20230731-WA0018 IMG-20230731-WA0022 IMG-20230731-WA0019 IMG-20230731-WA0021 IMG-20230731-WA0016 IMG-20230731-WA0023

وتابع ابن بورسعيد حديثه :"والدي ووالدتي وأخي الطالب في كلية الصيدلة كانوا يدعموني ويوفروا لي الأجواء الملائمة للمذاكرة، ولم يبخلوا علي في أي شئ من أجل نجاحي وتفوقي"، مختتما حديثه قائلا:"لم يجبرني أحد على دخول شعبة علمي رياضة، ونفسي أدخل كلية هندسة طيران جامعة القاهرة فهو حلمي منذ صغري لعشق للطائرات".