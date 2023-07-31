الأوقاف: منح شهادة الجودة والاعتماد لمسجد عمرو بن العاص

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف منح شهادة الجودة والاعتماد لمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) لما يتميز به المسجد من تاريخ عظيم ومكانة كبيرة ليس في نفوس المصريين وحدهم بل في نفوس كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ممن سعدوا بزيارته أو الصلاة فيه أو تلقي العلم في رحابه، ولا سيما بعد التطوير العظيم غير المسبوق للمسجد ، فضلاً عن استعادة المسجد لكامل دوره الدعوي والمجتمعي من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة الدعوية.

وكان وزير الأوقاف اعتمد عشرة مساجد جديدة حصلت على شهادة في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) ، ليصبح إجمالي ما تم اعتماده حتى تاريخه ( 12) مسجدا ، وذلك على النحو التالي :

1. القاهرة - مسجد الإمام الحسين - الجمالية.

2. القاهرة - مسجد حسن الشربتلي - التجمع الخامس.

3. القاهرة - مسجد المهند - التجمع الخامس.

4. القاهرة - المسجد الجامع - مدينتي.

5. القاهرة - مسجد الرحمن - الرحاب.

6. جنوب سيناء - مسجد الصحابة - شرم الشيخ.

7. جنوب سيناء - مسجد الروضة - الطور.

8. البحر الأحمر - مسجد الميناء - الغردقة.

9. المنوفية - مسجد سيدي شبل - الشهداء.

10. دمياط - مسجد الرحمة - رأس البر.

11. أسيوط - مسجد البقلي - مدينة أسيوط.

12. الوادي الجديد - مسجد التواب الرحيم (المجمع الإسلامي) - الداخلة.