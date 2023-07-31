مشهد مروع.. طائرة تتحطم على شاطىء مزدحم بالمصطافين في أمريكا

وثق مقطع فيديو مروع لحظات تحطم طائرة من طراز بايبر بيه إيه-18 في شاطىء مزحم بالمصطافين بولاية نيوهامبشاير، شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو كيف انقلبت الطائرة رأسا على عقب متجاوزة سفينة كانت واضحة من شاطىء البحر وعلى بعد حوالي 30 ياردة من المصيفين بشاطىء هامبتون.

ولحسن الحظ، لم تقع أي إصابات نتيجة الحادث الصادم الذي وقع بعد ظهر يوم السبت الماضي بهامبتون، كما تمكن الطيار من الخروج من الطائرة بأمان.

تحطم طائرة أمريكية

ووفقا لما ذكرته عدة وسائل إعلام عالمية، اليوم الاثنين، فإنه بعد خروج الطيار بوقت قصير، استخدم مجموعة من رجال الإنقاذ ورواد الشواطئ حبلا ثقيلا لسحب الطائرة من الماء.

وقالت شرطة هامبتون إنها حضرت مع رجال الإطفاء على الشاطىء فورا، بينما حضر أعضاء من خفر السواحل الأمريكي ووحدة الدوريات البحرية بشرطة ولاية نيو هامبشاير على الشاطئ.

ويحقق حاليا كل من إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث.