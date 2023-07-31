إصدار تراخيص.. خبير سياحي: لدينا مئات الغرف الفندقية في مصر غير مستغلة..فيديو

اكد أحمد يحيى الخبير السياحي، أن السائح مبينزلش في فنادق بس، وومكن يقيم في منشأت فندقية، مشيرا إلى أن أسوان بها 11 فندق تابعين لوزارة السياحة ولكن الحقيقة هناك 525 منشأة غير سياحية لإيجار الغرف الفندقية للسياح.

قال أحمد يحيى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن متوقع أن يكون لدينا أكثر من 550 منشاة فندقية ولكن غير مستغلة، مؤكدا أن المنطقة ما بين نويبع وطابا بها 250 منشأة على الرغم من أن الموثق لدى وزارة السياحة عدد 2 منشاة.

غير مستغلة

وتابع الخبير السياحي، أن وزارة السياحة تطالب المستثمرين بأنشاء غرف فندقية سياحية، على الرغم من انها موجودة ولكنها غير مستغلة.