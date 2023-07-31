حملة لإزالة مكبرات الصوت على الكورنيش بمطروح

نظم مركز ومدينة مرسى مطروح برئاسة العميد عمرو عبد المجيد رئيس المدينة والمهندس طاهر السنيني مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة وشرطة المرافق حملة تفتيش وسحب لمكبرة الصوت بعدد من المحالّ وتحرير عدد من محاضر البيئة والتلوث السمعي والإزعاج لعدد من أصحاب المحال والكافيهات بكورنيش ووسط مدينة مرسي مطروح.



كانت صفحة محافظة مطروح الرسمية قد وجهت تنويه الأسبوع الماضي لجميع أصحاب الكافتيريات والمحالّ بمنع استخدام مكبرات الصوت مما يسبب الإزعاج والتلوث السمعي وتضرر المواطنين خاصة المرضى وكبار السن.

وحذرت من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع تحرير المحاضر البيئية للجهات المخالفة.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة وتكثيف حملات التفتيش والرقابة والحفاظ على موسم سياحى مع منع اى تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك المخالفات خاصة مخالفات التلوث السمعى والبيئى والازعاج للمواطنين.