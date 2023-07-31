فودة يروج لشرم الشيخ خلال الملتقى السياحي العربي بصلالة في عمان

شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في المنتدي العربي الثالث للسياحة والتراث بمدينة صلاله بعمان وذلك للترويج للسياحة العربية بشرم الشيخ و

تلبية لدعوة رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي شارك محافظ جنوب سيناء ص اليوم في فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحة والاثار والمنعقد في الفترة من 31/7 الى 1/8/2023 في مدينة صلالة العمانية.



يأتي ذلك من أجل الترويج السياحي والاستثماري لمدن جنوب سيناء والتسويق السياحي لمعالم مدينه شرم الشيخ.



كما شارك في اللقاء عالم الآثار المصري ووزير السياحة الاسبق الدكتور زاهي حواس ونخبة من رجال الإعلام والسياحة والاستثمار في الوطن العربي

فودة وحواس

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