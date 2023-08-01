عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجثة عائمة.. عفاف شعيب تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة نجل حسن يوسف

حسن يوسف ونجله عبدالله
حسن يوسف ونجله عبدالله

نعت الفنانة عفاف شعيب، “عبد الله” نجل الفنانين شمس البارودي و حسن يوسف، قائلة، إن جنازته كانت مؤلمة، وشهدت صدمة ومشاعر مختلفة، مشيرة إلى أن نجل حسن يوسف كان يسبح جيدا، وهو من نوع الشباب الهادئ المحترم، رأيته مرتين أو ثلاثة منذ مدة طويلة.

وكشفت “شعيب”، خلال مداخلة ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، عن ماقالته لها الفنانة شمس البارودي عن حديثها مع زوجها حسن يوسف ورفضها السفر للمصيف هذا العام، حيث قالت: "قولتله مش عايزة أروح السنة دي.. قاللي لازم أروح.. وكانت منهارة.. وبيقوللي راح لقضاه".

وأضافت عفاف شعيب، كلام الحاج حسن يوسف، أن ابنه نزل الساعة 12 ظهرا أول أمس، وغاب لفترة طويلة، وبحثوا عنه كثيرا، ثم أبلغنا الشرطة الساعة 3.30 فجرا، ووجدوا الجثة عائمة على سطح المياه. 

رغم التحذيرات

وواصلت حديثها: “كان فيه تحذيرات طول اليوم، ودي الحتة اللي تعباهم نفسيا، والموج كان عالي، وأعتقد إنه نزل رغم التحذيرات، وده كان قضاء الله”.

وأشارت الفنانة، إلى أن عبد الله حسن يوسف، لم يكن متزوجا، ورافض للزواج، لكن والدته كانت تعد له شقته، واقتربت من الانتهاء من تجهيزها، لافتة إلى أن الراحل أخبر والدته منذ 3 أيام، أخبرها برغبته في الزواج، وأن تختار له هي العروس، بقولها: “شمس قعدت تقول: عروستك في الجنة يا عبد الله، كان سندي، وأكتر أبنائي وفاء”.

حسن يوسف عفاف شعيب الفنانة عفاف شعيب نجل حسن يوسف شعيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الثلاثاء 12 ظهرا.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المحلات والكافيهات

بسبب الشماتة في وفاة نجل حسن يوسف..شقيقة وجدي العربي: مايستاهلش يكون أخويا

ظهور صادم لـ حسن يوسف وشمس البارودى فى جنازة ابنهما.. صور

مهاجم الأهلي يتمسك بفسخ عقده ووكيله يتواصل مع الزمالك

لميس الحديدي تكشف أسباب عدم انقطاع الكهرباء اليوم بعدد من المناطق

عقب الهزيمة أمام الشباب..خالد الغندور :ما فعله مرتضي منصور في الزمالك إعجاز

مفاجأة.. الأهلي يشوق جماهير لصفقة جديدة

من أجل الزمالك.. لاعب الأهلي يطالب بفسخ عقده

ترشيحاتنا

تراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدي في حفل تخرج طلاب تجارة طنطا| صور

الجثة عائمة.. عفاف شعيب تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة نجل حسن يوسف

اوعي تخافي.. نهال طايل تبكي على الهواء بعد سماع قصة زوجة مظلومة

محاولات في الزمالك لإثناء محمد عبد الشافي عن قرار الاعتزال | تفاصيل

بعد خسارة الزمالك| شبانة: أوسوريو «بيتمنظر علينا» عندما يواجه فرقا أقل منه

توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2023.. هؤلاء الأكثر حظا بالعمل والمال والحب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الصباحية.. حياة عريس في خطر بعد تعرضه لهذا الموقف بـ أمريكا

أهمها الليمون وزيت الزيتون.. طريقة تطويل الأظافر بوصفات طبيعية

شاهد عشرات اللاجئين ينامون على أرصفة نيويورك.. ما القصة؟

شاهد.. خطأ يتسبب في إطلاق 9 ثيران وراء عشرات الأشخاص بإسبانيا

فيديو

اعتزل فى سن19 عاما.. مغامرات محمد رياض مع كرة القدم وسر ابتعاده وعلاقته بهادى خشبة

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

موقفك من كليات القمة.. بالأرقام الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

إعادة تصحيح بعض الأوراق.. أرقام مفاجئة عن نتيجة الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ