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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان تركز على الاقتصاد وحقوق الإنسان ومكافحة تهريب المخدرات

طالبان
طالبان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين بعد يومين من المحادثات في قطر ، إن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا حركة طالبان الأفغانية بأن واشنطن منفتحة على المحادثات الفنية بشأن الاستقرار الاقتصادي والمناقشات بشأن مكافحة تهريب المخدرات.

قالت إدارة كابول إن مسؤولي طالبان رفعوا القيود المفروضة على السفر وغيرها من القيود المفروضة على قادة طالبان وإعادة أصول البنك المركزي الأفغاني المحتفظ بها في الخارج.

ولم تعترف أي دولة رسميًا بحركة طالبان منذ عودة الحركة الإسلامية المتشددة إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021 عندما انسحبت القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة وسط حالة من الفوضى بعد صراع استمر 20 عامًا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الجانب الأمريكي كرر مخاوفه بشأن 'تدهور' حقوق الإنسان ودعا مرة أخرى طالبان إلى إلغاء الحظر المفروض على تعليم الفتيات الثانوي وتوظيف النساء والإفراج عن الأمريكيين المحتجزين.

كما بدا ملاحظات إيجابية حول البيانات المالية المحسنة ، بما في ذلك انخفاض التضخم ، وتقليل زراعة خشخاش الأفيون بموجب حظر عام 2022. وذكر البيان ان الجانب الامريكى 'اعرب عن انفتاحه لمواصلة الحوار حول مكافحة المخدرات'. 

كما أبدى الجانب الأمريكي استعداده 'لإجراء حوار فني بشأن قضايا الاستقرار الاقتصادي قريبًا'.

يطلب معظم قادة طالبان إذنًا من الأمم المتحدة للسفر إلى الخارج ، وقد أصيب القطاع المصرفي في أفغانستان بالشلل بسبب العقوبات منذ استيلاء إدارة طالبان ، التي تطلق على نفسها اسم إمارة أفغانستان الإسلامية.

وقال قهار بلخي المتحدث باسم وزارة الخارجية باللغة الإنجليزية 'أكدت وكالة الطاقة الدولية أنه من المهم لبناء الثقة' رفع حظر السفر عن قادة طالبان وإلغاء تجميد احتياطيات البنك المركزي 'حتى يتمكن الأفغان من إنشاء اقتصاد لا يعتمد على المساعدات الخارجية'. إفادة.

تم تجميد حوالي 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بعد تولي طالبان السلطة. نصف الأموال الآن في صندوق أفغاني مقره سويسرا.

فشل تدقيق ممول من الولايات المتحدة للبنك المركزي الأفغاني في كسب دعم واشنطن لإعادة الأصول من الصندوق الاستئماني.

 

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