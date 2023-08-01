رمت نفسها عليا.. راغب علامة يروي موقفا كوميديا مع معجبة

تحدث الفنان راغب علامة، عن كواليس وتفاصيل مشاركته في مهرجان العلمين الجديدة 2023، وإحياء حفل غنائي.

وكشف راغب علامة في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى ، عن كيفية تعامله مع المعجبات.

وقال راغب علامة :" زوجتي تتحمل تواجد المعجبات حولي وطلبت من زوجتي منذ زواجي منها أن تحب المعجبات وأكدت لها أن المعجبات لن يؤثروا على حبي لها".

وأضاف راغب علامة :" أثناء حضوري لمشاهدة نهائي كأس العالم في احد الفنادق، قامت إحدى المعجبات برمي نفسها عليا ".

وتابع راغب علامة :" زوجتي مسكت المعجبة وابعدتها عني، وفي هذه اللحظة رأيت شكل جديد من زوجتي ".