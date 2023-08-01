الأمم المتحدة تحث دول منطقة هايتي على الانضمام إلى كينيا في القوة الأمنية

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين باستعداد كينيا لقيادة قوة دولية لمساعدة شرطة هايتي في مكافحة عنف العصابات وشجع الدول الأخرى - وخاصة من منطقة هايتي - على الانضمام إلى هذا الجهد.

قال وزير الخارجية الكيني ألفريد موتوا في بيان يوم السبت إن كينيا مستعدة لنشر ألف شرطي للمساعدة في تدريب ومساعدة شرطة هايتي 'على استعادة الحياة الطبيعية في البلاد وحماية المنشآت الاستراتيجية'.

طلبت حكومة هايتي العام الماضي مساعدة أمنية دولية. وأيد جوتيريس هذا الطلب واقترح في أكتوبر تشرين الأول أن ترسل دولة أو أكثر 'قوة عمل سريع' لدعم الدولة الكاريبية في الوقت الذي تكافح فيه لمحاربة العصابات العنيفة التي اجتاحت إلى حد كبير العاصمة بورت أو برنس.

وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين يوم الاثنين بأن جوتيريش 'يقدر اهتمام كينيا بقيادة قوة متعددة الجنسيات غير تابعة للأمم المتحدة'.

وقال حق إن 'الأمين العام يكرر دعوته لمجلس الأمن لدعم مثل هذه العملية الدولية غير التابعة للأمم المتحدة ويشجع الدول الأعضاء ، وخاصة من المنطقة ، على الانضمام إلى كينيا'.

في حين كان هناك دعم واسع لقوة العمل السريع مع العديد من البلدان التي أعربت عن اهتمامها بالمساهمة ، حتى الآن لم يتطوع أي منهم لقيادة عملية الانتشار.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ضغطت على كندا لتقودها. يتم التحدث باللغة الفرنسية على نطاق واسع في كل من كندا وهايتي.

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للصحفيين يوم الاثنين عندما سئل عن إعلان كينيا ، 'أنا سعيد جدًا برؤية العديد من الدول الأخرى تشارك للمساعدة' ، مضيفًا أنه يواصل المحادثات مع الأمم المتحدة حول ما يمكن أن تفعله كندا لهايتي. .

دعم الأمم المتحدة

في مارس / آذار ، تعهدت كندا بتقديم 100 مليون دولار كندي (75 مليون دولار) كمساعدة لشرطة هايتي ، وفي أكتوبر / تشرين الأول انضمت إلى الولايات المتحدة في تسليم مركبات تكتيكية ومدرعة وإمدادات أخرى.

كانت الدول حذرة من دعم الإدارة غير المنتخبة لرئيس الوزراء أرييل هنري ، الذي قال إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة في ظل انعدام الأمن الحالي. كانت هايتي بدون أي ممثلين منتخبين منذ يناير.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الاثنين إن الولايات المتحدة والإكوادور ستضعان مسودة لقرار لمجلس الأمن الدولي يخول نشر قوة أمنية دولية في هايتي.

وقال للصحفيين 'نحن ملتزمون بإيجاد الموارد لدعم هذه القوة متعددة الجنسيات'. 'أعتقد أنه من السابق لأوانه الدخول في تفاصيل جديدة حول ماهية هذه الموارد. ولكن بعد أن أجرى الكينيون مهمة التقييم الأولية الخاصة بهم ، سنكون بالطبع على اتصال بهم.'

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين موضوع هايتي مع الرئيس الكيني وليام روتو يوم السبت.

ومن المقرر أن يقدم جوتيريش تقريرا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحلول منتصف أغسطس / آب يحدد النطاق الكامل لخيارات دعم الأمم المتحدة 'بما في ذلك دعم قوة متعددة الجنسيات غير تابعة للأمم المتحدة ، أو عملية حفظ سلام محتملة'.

تم نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هايتي في عام 2004 بعد تمرد أدى إلى الإطاحة بالرئيس آنذاك جان برتران أريستيد ونفيه. غادرت قوات حفظ السلام في عام 2017 وحل محلها شرطة الأمم المتحدة ، التي غادرت في عام 2019.

ويخشى الهايتيون من وجود مسلح للأمم المتحدة. كانت البلاد خالية من الكوليرا حتى عام 2010 ، عندما ألقت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مياه الصرف الصحي الملوثة في أحد الأنهار. توفي أكثر من 9000 شخص بسبب المرض ، ومرض حوالي 800000 شخص.