عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متشددون يقطعون رءوس 10 مزارعين شمال نيجيريا

صدى البلد

قال سكان في بورنو شمال نيجيريا، الاثنين، إن متشددين قطعوا رؤوس ما لا يقل عن 10 مزارعين في الولاية بعد مهاجمة مزارعهم.

وقتل متشددون الأسبوع الماضي 25 شخصا على الأقل وأصابوا آخرين في هجمات على قريتين في ولاية بورنو ، معقل للتمرد ومركز تمرد منذ أكثر من عقد في نيجيريا امتد إلى تشاد والكاميرون المجاورتين.

وقال أبو بكر ماستا ، وهو مزارع هرب ، إن المهاجمين هاجموا مزارعهم في قرية كاوري في منطقة كوندوغا الحكومية المحلية بولاية بورنو يوم الاثنين حوالي الساعة 08:30 صباحًا (0730 بتوقيت جرينتش) ، على دراجات نارية وحملوا بنادق.

وقال أبو بكر بينما كان مسؤولو الأمن ينتشلون الجثث 'رأيت عشر جثث لأصدقائي قتلوا'.

وقال سكان إن جماعة بوكو حرام الإسلامية المشتبه بها كانت وراء الهجوم.

كما تنشط دولة غرب إفريقيا الإسلامية (ISWAP) ، وهي فرع إقليمي للدولة الإسلامية ، في ولاية بورنو.

قال السكان إن المسلحين يقتلون المزارعين ، مما يعطل القرى الزراعية ، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية في بلد يعاني بالفعل من تضخم في خانة العشرات.

ولم يرد متحدث باسم الشرطة على الفور على مكالمات لتأكيد مقتل المزارعين.

وقال أحد السكان ، ألكالي مومودو ، إنه ساعد الجيش في رده وانتشل 10 جثث.

بوكو حرام جماعة بوكو حرام شمال نيجيريا نيجيريا غرب أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي يتمسك بفسخ عقده ووكيله يتواصل مع الزمالك

بسبب الشماتة في وفاة نجل حسن يوسف..شقيقة وجدي العربي: مايستاهلش يكون أخويا

من أجل الزمالك.. لاعب الأهلي يطالب بفسخ عقده

لميس الحديدي تكشف أسباب عدم انقطاع الكهرباء اليوم بعدد من المناطق

مفاجأة.. الأهلي يشوق جماهير لصفقة جديدة

بالدرجات .. الكليات المتاحة لطلاب علمي وأدبي في تنسيق الجامعات 2023

عقب الهزيمة أمام الشباب..خالد الغندور :ما فعله مرتضي منصور في الزمالك إعجاز

الصفقة الأخيرة.. من هو المهاجم الجديد في ميركاتو الأهلي؟

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تحث دول منطقة هايتي على الانضمام إلى كينيا في القوة الأمنية

الكويت.. ضبط 7 آسيويين بتهمة ممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب بمعهد للمساج

مساعد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة عرقلة الوثائق السرية

مالي وبوركينافاسو وغينيا كوناكري ترفض عقوبات ايكواس المفروضة على النيجر

مسئول أمريكي كبير: فرصة الرجوع عن الانقلاب العسكري بالنيجر ضئيلة

رئيس بوليفيا يحضر قمة البريكس في محاولة لاستثمارات جديدة

المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان تركز على الاقتصاد وحقوق الإنسان ومكافحة تهريب المخدرات

نيجيريا تفرج عن الحبوب لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

آخرهم نجل حسن يوسف وشمس البارودي.. وفاة أبناء الفنانين حسرة توجع القلب

دعاء بعد الوضوء.. علي جمعة: بـ18 كلمة تفتح لك الجنة أبوابها الثمانية

مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي: الصعود للأولمبياد أصعب من كأس العالم| فيديو

تنسيق الجامعات 2023.. شروط القبول والأوراق المطلوبة للتقديم ببرامج آداب عين شمس

موظفون يهود يوقفون مسلحا أطلق النار في محاولة لاقتحام مدرسة بولاية تينيسي

شهادة وفاة أم ثانوية عامة.. طلاب انتهت حياتهم قبل ساعات من ظهور النتيجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادة وفاة أم ثانوية عامة.. طلاب انتهت حياتهم قبل ساعات من ظهور النتيجة

في الصباحية.. حياة عريس في خطر بعد تعرضه لهذا الموقف بـ أمريكا

أهمها الليمون وزيت الزيتون.. طريقة تطويل الأظافر بوصفات طبيعية

شاهد عشرات اللاجئين ينامون على أرصفة نيويورك.. ما القصة؟

فيديو

اعتزل فى سن19 عاما.. مغامرات محمد رياض مع كرة القدم وسر ابتعاده وعلاقته بهادى خشبة

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

موقفك من كليات القمة.. بالأرقام الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

إعادة تصحيح بعض الأوراق.. أرقام مفاجئة عن نتيجة الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ