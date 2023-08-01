متشددون يقطعون رءوس 10 مزارعين شمال نيجيريا

قال سكان في بورنو شمال نيجيريا، الاثنين، إن متشددين قطعوا رؤوس ما لا يقل عن 10 مزارعين في الولاية بعد مهاجمة مزارعهم.

وقتل متشددون الأسبوع الماضي 25 شخصا على الأقل وأصابوا آخرين في هجمات على قريتين في ولاية بورنو ، معقل للتمرد ومركز تمرد منذ أكثر من عقد في نيجيريا امتد إلى تشاد والكاميرون المجاورتين.

وقال أبو بكر ماستا ، وهو مزارع هرب ، إن المهاجمين هاجموا مزارعهم في قرية كاوري في منطقة كوندوغا الحكومية المحلية بولاية بورنو يوم الاثنين حوالي الساعة 08:30 صباحًا (0730 بتوقيت جرينتش) ، على دراجات نارية وحملوا بنادق.

وقال أبو بكر بينما كان مسؤولو الأمن ينتشلون الجثث 'رأيت عشر جثث لأصدقائي قتلوا'.

وقال سكان إن جماعة بوكو حرام الإسلامية المشتبه بها كانت وراء الهجوم.

كما تنشط دولة غرب إفريقيا الإسلامية (ISWAP) ، وهي فرع إقليمي للدولة الإسلامية ، في ولاية بورنو.

قال السكان إن المسلحين يقتلون المزارعين ، مما يعطل القرى الزراعية ، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية في بلد يعاني بالفعل من تضخم في خانة العشرات.

ولم يرد متحدث باسم الشرطة على الفور على مكالمات لتأكيد مقتل المزارعين.

وقال أحد السكان ، ألكالي مومودو ، إنه ساعد الجيش في رده وانتشل 10 جثث.