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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موظفون يهود يوقفون مسلحا أطلق النار في محاولة لاقتحام مدرسة بولاية تينيسي

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية

أشادت السلطات الأمريكية بموظفي مدرسة يهودية في ممفيس لتفكيرهم السريع بعد أن منعوا رجلاً مسلحًا من الدخول ثم اتصلوا بالشرطة ، مما أدى إلى إيقافه بعد فترة وجيزة.

واتصل العاملون في أكاديمية مارجولين العبرية / مدرسة فاينستون الدينية في الجنوب بالشرطة بمدينة ممفيس أكبر مدن ولاية تينيسي الساعة 12:20 ظهر يوم الاثنين؛ للإبلاغ عن محاولة رجل يحمل مسدسًا دخول المدرسة ، وأطلق النار من بندقيته في الخارج.

وقال مايكل ماسترز، الرئيس التنفيذي لشبكة المجتمع الآمن، لوكالة جيويش تلغرافك إن المشتبه به رجل في الأربعينيات من عمره حاول دخول المدرسة لكنه مُنع من ذلك بسبب نظام أمني.

وقال عضو الكونجرس ستيف كوهين لصحيفة The Daily Memphian إن المشتبه به يهودي وطالب سابق، عند العثور على المدخل مغلقًا ، هرب ، لكن المدرسة شاركت لقطات كاميرا أمنية للمشتبه به وأخبرت الشرطة أنه كان يقود شاحنة رام كستنائية اللون عليها بطاقات كاليفورنيا، تم سحب الرجل على بعد حوالي ثلاثة أميال من المدرسة، وعندما خرج ، واجه الشرطة بمسدسه ، وأصيب برصاصة، وتم نقله إلى المستشفى ولا يزال في حالة حرجة.

وقال مساعد قائد الشرطة دون كرو: 'اليوم هو مثال رائع لضباط يقظين ويقظين للغاية يحاولون حماية المدينة'.

وأضاف “أنا شخصياً أعتقد حقًا أننا تجنبنا مأساة، أعتقد أن المشتبه به كان سيؤذي شخصًا ما قبل أن ينتهي اليوم”.

وقال عضو الكونجرس: 'علمنا مؤخرًا أن مطلق النار في أكاديمية مارغولين العبرية كان هو نفسه يهوديًا وطالبًا سابقًا في المدرسة'.

وأضاف 'يسعدني أن الأكاديمية تتمتع بأمن فعال وأن الشرطة تحركت بسرعة لحماية الطلاب.'

ويعد إطلاق النار هو الثاني خارج مدرسة في ممفيس في أقل من أسبوع، وتم إطلاق النار على حارس أمن في أكاديمية الحرية الإعدادية في 25 يوليو، وطالب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، روميش أكبري ، وهو ديمقراطي يمثل ممفيس ، بتشديد الرقابة على الأسلحة.

وقالت الشرطة إنها لا تستطيع حتى الآن تحديد ما إذا كان إطلاق النار على الأكاديمية العبرية جريمة كراهية، ومازال مكتب التحقيقات في تينيسي يبحث في محاولة الهجوم.

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