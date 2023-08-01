طائرات درون تقصف خاركيف الأوكرانية وتدمر مبنى

كشف مسؤولون في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، عن أن طائرات مسيرة قصفت مناطق مأهولة بالسكان في المدينة، ودمرت طائرة مسيرة طابقين في سكن جامعي.

وقال رئيس الشرطة في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا ، فولوديمير تيموشكو ، إن هناك قصفين ليليين - أحدهما على الكلية والآخر في وسط المدينة.

وأضاف في تصريحات لتلفزيون "سوسبيلين" أو العمومي، إن شخصا أصيب في وسط المدينة. كان مبنى الكلية خاليا وقت القصف.

وتحدث عمدة خاركيف إيهور تيريخوف عن ثلاث ضربات.

وكتب تيريكوف في تطبيق المراسلة تيليجرام: 'دمرت إحدى الطائرات بدون طيار طابقين في عنبر للنوم'. 'اندلع حريق وخدمات الطوارئ تحضر'.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في الجزء العلوي من أحد المباني وتصاعد الدخان لأعلى، وقال إن نصف مبنى الكلية دمر.