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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو وتوجيه الرحلات إلى موانئ جوية أخرى

مطار فنوكوفو
مطار فنوكوفو

أعلنت خدمات الطوارئ بمطار فنوكوفو الدولي في العاصمة الروسية موسكو، إغلاق المطار بصورة مؤقته دون إعلان أسباب.

وقال المصدر، وفقا لوكالة “تاس” الروسية الإخبارية: إن “مطار فنوكوفو تم إغلاقه مؤقتا أمام القادمين والمغادرين، ويتم إعادة توجيه الطائرات إلى مطارات أخرى”

ووفقًا للوحة النتائج عبر الإنترنت في مطار فنوكوفو، تم إعادة توجيه رحلة من دبي، كان من المفترض أن تهبط في موسكو حوالي الساعة 4:00 بالتوقيت المحلي، إلى دوموديدوفو.

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت عدة طائرات دون طيار أثناء محاولتها الطيران إلى العاصمة ، وتوجه أحدها إلى مدينة موسكو. 

ونتيجة لذلك، تضررت واجهة أحد الأبراج في الطابق الحادي والعشرين، فالزجاج مكسور على مساحة 150 مترا مربعا، وخدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

مطار فنوكوفو موسكو إغلاق المطار عمدة موسكو

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