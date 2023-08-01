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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كولومبيا.. الحكومة مستعدة لقبول تغييرات قوانين العمل والمعاشات التقاعدية وإصلاح منظومة الصحة

وزير الداخلية الكولومبي
وزير الداخلية الكولومبي

قال وزير الداخلية الكولومبي لويس فرناندو فيلاسكو، يوم الاثنين، إن الحكومة الكولومبية مستعدة لقبول التغييرات في قوانين العمل والمعاشات التقاعدية وإصلاح الصحة ، لكنها ستحاول الحفاظ على روح المشاريع أثناء بناء الاتفاقات حيثما أمكن ذلك.

يدفع الرئيس جوستافو بيترو ، الذي سيحتفل بالسنة الأولى له في منصبه في 7 أغسطس ، الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية للحد من الفقر وعدم المساواة ، إلى جانب جهوده لإنهاء الصراع المسلح في كولومبيا منذ ستة عقود ، والذي أودى بحياة 450 ألف شخص على الأقل.

لم تتم الموافقة على إصلاحات الصحة والمعاشات والعمل التي اقترحها بترو في جلستين سابقتين للكونغرس ، بينما تفكك الائتلاف الحكومي - المكون من أحزاب من اليسار والوسط واليمين - في أبريل.

ستستمر إصلاحات الصحة والمعاشات التقاعدية من حيث توقفت في الدورة الحالية للكونجرس التي بدأت في 20 يوليو ، بينما سيتم تقديم إصلاح العمل مرة أخرى ، بعد أن رفضه المشرعون.

وقال فيلاسكو في مقابلة 'من الواضح أنه سيكون هناك نقاش وإذا حضرنا المناظرات فذلك لأننا على استعداد للاستماع وليس فقط للاستماع إلينا.'

وأضاف فيلاسكو أنه على الرغم من الصعوبات ، فقد تمكنت الحكومة من تمرير إصلاح ضريبي وقانون لمنح الأراضي للمجتمعات الريفية ، وصادقت على اتفاقية إسكازو ، التي تهدف إلى حماية البيئة وأنصار البيئة.

وأضاف أن الحكومة ستنظر أيضًا في إشراك أصحاب الأعمال والمجتمع الأوسع في اتفاقيات تمرير الإصلاحات.

وقال فيلاسكو إن من بين الأهداف الأخرى للحكومة إصدار قوانين تضمن التعليم المجاني للطلاب الفقراء في الجامعات العامة ، فضلاً عن تأمين الآليات اللازمة للتوصل إلى اتفاقيات سلام مع الجماعات المسلحة غير الشرعية المتعددة في كولومبيا.

وقال فيلاسكو إن مقاتلي العصابات اليساريين والعصابات الإجرامية يشكلون خطرا على المناطق النائية في كولومبيا وهم يتطلعون للسيطرة على الأراضي لإدارة عملياتهم غير المشروعة ، مثل تهريب المخدرات وعمليات التعدين غير القانونية.

الاصلاحات الاقتصادية وزير الداخلية الكولومبي الحكومة الكولومبية

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