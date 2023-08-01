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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس السعودية.. موجة شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

طقس السعودية
طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحلي من مكة المكرمة إلى جازان وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان و عسير.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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