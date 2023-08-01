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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تكشف عن شراكة بارزة تسعى لها مع السعودية

اردوغان والملك سلمان
اردوغان والملك سلمان

كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن تطلعات بلاده لإقامة شراكة بارزة في قطاع الطاقة مع السعودية، مشيراً إلى أنه قد يتم التوقيع على اتفاقية بين أنقرة والرياض بهذا الشأن.

وأكد الوزير التركي، خلال حوار تلفزيوني أجراه الاثنين، أن تركيا تعتبر الاستثمار في  الدول الخليجية، خاصة في الطاقة المتجددة، ذات أهمية كبيرة، بحسب "تركيا الآن".

وأضاف بيرقدار أن هدفهم هو تعزيز التعاون الفعال مع السعودية في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن نطاق هذا التعاون لم يتم تحديده بعد، لكنه أوضح "نعلم أن السعودية مهتمة بمشروع الطاقة المتجددة بحجم 4-5 آلاف ميجاواط".

كما أوضح الوزير أن تركيا تهدف لتوسيع تعاونها الإقليمي في مجال الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، خاصة مع دول المنطقة، مشيراً إلى أن الجانبين السعودي والإماراتي يتوقان للاستثمار في هذه المجالات.

كما ناقش بيرقدار أيضا الاتفاقات التي تم توقيعها بين تركيا والإمارات خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة إلى أبو ظبي، التي بلغ إجماليها 50.7 مليار دولار، حيث كانت مشاريع الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، تشكل 29.7 مليار دولار من القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقات.

وفي الفترة من 17 ألى 19 يوليو الماضي، أجرى الرئيس التركي جولته الخليجية والتي استهلها بالمملكة ثم أعقبها الإمارات وقطر.

والاسبوع الماضي، كشف أردوغان عن صفقات تصدير هائلة أبرمها خلال زيارته الأخيرة إلى دول الخليج ووصفها بأنها "الأكبر في تاريخ تركيا للمنتجات الدفاعية".

وقال أردوغان، في رسالة عبر الفيديو، إن هذه الجولة أحدثت نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين تركيا ودول الخليج.

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