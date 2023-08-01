اختاري الأنسب .. وصفات طبيعية لإزالة تصبغ الجلد في فصل الصيف

تبحث أغلب الفتيات عن وصفات طبيعية لإزالة تصبغ الجلد فى فصل الصيف فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تجربة هذا الوصفات لإزالة تصبغ الجلد وإختيار ما يناسبك بحسب ما نشره موقع هيلثي .

وصفات طبيعية لإزالة تصبغ الجلد فى فصل الصيف

1- عصير الليمون والعسل: يمكن مزج ملعقة صغيرة من الليمون مع ملعقة صغيرة من العسل وتطبيقها على الجلد المصاب لمدة 15-20 دقيقة، ثم يشطف الجلد بالماء الفاتر. يمكن تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع.

2- الحليب والعسل: يمكن مزج ملعقة صغيرة من الحليب مع ملعقة صغيرة من العسل وتطبيقها على الجلد المصاب لمدة 15-20 دقيقة، ثم يشطف الجلد بالماء الفاتر. يمكن تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع.

3- الطماطم: يمكن استخدام عصير الطماطم الطازج وتطبيقه على الجلد لمدة 15-20 دقيقة، ثم يشطف الجلد بالماء الفاتر. يمكن تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع.

4- الأفوكادو: يمكن سحق نصف حبة أفوكادو وخلطها مع ملعقة صغيرة من العسل وتطبيقها على الجلد المصاب لمدة 15-20 دقيقة، ثم يشطف الجلد بالماء الفاتر. يمكن تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع.

من المهم الإشارة إلى أن استخدام هذه الوصفات الطبيعية لإزالة تصبغ الجلد يجب أن يتم بانتظام وباعتدال، مع تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، واستخدام واقي الشمس عند الخروج في النهار. وفي حالة عدم تحسن الحالة، ينصح بزيارة الطبيب المختص.